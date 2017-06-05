Псков, 5 июня, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Псковское областное собрание депутатов на внеочередной сессии 6 июня рассмотрит инициативу депутата Льва Шлосберга («Яблоко») о возвращении прямых выборов мэров Пскова и Великих Лук. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области, касающихся избрания глав крупных городов региона, внесён в повестку дня заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В поддержку законодательной инициативы Шлосберга активисты псковского «Яблока» ведут сбор подписей избирателей Пскова и Великих Лук. «Сбор подписей идёт по месту жительства и работы, на улицах, во дворах, в общественных зданиях», — сообщили ИА REGNUM в Псковском «Яблоке».

Перед обсуждением вопроса Лев Шлосберг выяснил мнение по поводу возвращения прямых выборов мэра у действующих глав муниципалитетов.

Из Великих Лук депутату ответил не глава города Николай Козловский, а его заместитель Виктор Волынцев, исполнявший на тот момент полномочия главы. Он отмечает, что изменять действующую модель управления в городских округах «нецелесообразно», так как она «прекрасно себя зарекомендовала и является наиболее эффективной».

Глава Пскова Иван Цецерский, в свою очередь, отметил, что система управления городом неоднократно являлась предметом обсуждения.

«Лишь в одном мнении сходились однозначно — в том, что модель управления, созданная под конкретные личности, принимая во внимание особенности выстраивания конструктивных взаимоотношений между главой города и главой администрации, очень сложна и при смене личностей всегда будет уязвима», — отметил Цецерский.

Он сообщил, что направил обращение к губернатору Псковской области Андрею Турчаку и просит с нового созыва, «если возможно законодательно, исключить двуглавую модель, предусмотрев альтернативные способы избрания главы муниципального образования — главы местной администрации: либо из состава депутатов, либо из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии из широкого круга лиц».

Цецерский отмечает, что обе модели не требуют дополнительных средств на выборы. При этом в первом случае, по его мнению, избранный из состава депутатов глава имеет представление о потребностях жителей, полученных в ходе избирательной кампании. Конкурсная же модель позволяет «выявить опыт хозяйственника, совмещённый с навыкам представительства».

По словам Цецерского, в настоящее время власти региона рассматривают этот вопрос.

Со стороны администрации Псковской области заключение на проект Льва Шлосберга вынес вице-губернатор Максим Жаворонков. Он заявил об отсутствии объективных причин для изменения существующей модели управления в городских округах, а также о том, что администрация Псковской области проект не поддерживает.

Правовое управление регионального парламента при этом вынесло заключение, в котором отмечается, что проект не противоречит действующему законодательству и может быть принят областным собранием депутатов.

Напомним, в 2006 году в Пскове по инициативе «Яблока» проводился референдум о структуре органов местного самоуправления Пскова. Референдум не состоялся, так как в нём приняли участие всего 8,22% избирателей. При этом прямые выборы поддержали 81,36% из тех, кто всё же проголосовал.