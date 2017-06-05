Курск, 5 июня, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Вице-губернатор Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Кроме вице-губернатора, фигурантами дела стали его предполагаемые соучастники — бывший подчиненный Зубкова Андрей Занин, а также сотрудники строительной компании Александр Филимонов и Наталья Кретова.

По версии следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимости, стоимость которой составляла более миллиона рублей. За это он помог строительной компании получить заключения, необходимые для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

Василий Зубков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки, его соучастники — в зависимости от роли каждого подозреваются в посредничестве во взяточничестве, даче взятки и пособничестве в даче взятки.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. По данным «Интерфакса», Зубкова под конвоем доставили в Москву, где он должен дать показания.

Зубков в региональной администрации занимает должности заместителя губернатора и председателя комитета региональной безопасности Курской области. Он координирует работу государственной инспекции Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и деятельность государственной инспекции строительного надзора Курской области.

Кроме того, он курирует вопросы выполнения и контроля реализации соглашения между Минобороны и региональной администрации о передаче части полномочий; управления территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и оперативного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, выполнения мероприятий по гражданской обороне.

В администрации региона Зубков работает с 2000 года, а комитет региональной безопасности возглавляет с 2013 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело о получении взятки было возбуждено в отношении вице-губернатора Владимирской области. 4 июня СКР распространил информацию о задержании заместителя губернатора Владимирской области Елены Мазанько. По данным следствия, Мазанько подозревается в получении взяток на общую сумму три миллиона рублей. По версии следствия, чиновница получила взятки от предпринимателей за содействие заключению государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.