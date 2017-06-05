Сочи, Краснодарский край, 5 июня, 2017, 18:07 — ИА Регнум. В Сочи двое детей выпали из багажника автомобиля, двигавшегося на большой скорости по городу. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают местные СМИ.

YouTube Кадры видеорегистратора

Полицияи Сочи проверяет кадры видеорегистраторы, на которых запечатлён момент, как из багажника движущегося внедорожника выпадают на дорогу двое детей и едва не оказываются под колёсами автомобиля «Лада».

По предварительным данным, 39-летняя местная жительница двигалась на автомобиле Volvo и перевозила в багажнике двух своих детей. На пересечении улицы Горького и Курортного проспекта задняя дверь иномарки открылась и дети выпали на проезжую часть.

Трёхлетняя девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Второй ребенок, к счастью, травм не получил.

В отношении матери детей составлен административный протокол по статье «Нарушение правил перевозки людей».

Полиция разбирается в произошедшем.