Мадрид, 5 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Рабочие десятков испанских портов начали трехдневную забастовку в знак протеста против увольнений, вызванных попыткой либерализации (приватизации) отрасли в соответствии с правилами Европейского союза, 5 июня сообщает Associated Press.

Espanarusa.com Забостовка в портах Испании

5 мая большинство из 6 тыс. 150 рабочих частично прекратили работу, погрузка и выгрузка товаров не осуществлялась каждый второй час.

В соответствии с законодательством, полная остановка портовых работ не допускается. Рабочие продолжат забастовку 7 и 9 июня.

Напомним, в мае текущего года парламент Испании принял законопроект, предусматривающий прекращение многолетней монополии со стороны национальной ассоциации рабочих, которая ответственна за погрузку и выгрузку в 46 портах страны.

Ранее Европейский союз наложил на правительство Испании крупные штрафы из-за отсутствия антимонопольной политики в отношении национальной ассоциации рабочих.

Ожидается, что трехдневная забастовка окажет влияние на экономику, поскольку через порты проходит 86% импорта и более 60% испанского экспорта.