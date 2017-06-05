Орландо, США, 5 июня, 2017, 17:52 — ИА Регнум. По предварительным данным жертвами стрельбы в американском городе Орландо (США, штат Флорида) стали как минимум пять человек. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на офис местного шерифа.

Maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Напомним, стрельба произошла в промышленном районе, расположенном в пригороде Орландо. По неподтвержденным данным стрельба произошла в офисном здании.

Причины инцидента не сообщаются. Известно, что стрелявший мужчина мертв.

Полиция сперва заявила о «многочисленных жертвах», сейчас сообщается, что погибших как минимум пятеро.

Правоохранительные органы оцепили место происшествия и перекрыли ряд прилегающих улиц.

Кроме того, в полиции заявили, что инцидент скорее всего никак не связан с терроризмом. Стражи порядка рассматривают версию рабочего конфликта.

Информация уточняется.