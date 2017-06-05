Москва, 5 июня, 2017, 17:49 — ИА Регнум. На ближайшем заседании Центробанка регулятор вновь рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина журналистам в Госдуме 5 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«На ближайшем заседании совет директоров ЦБ будет рассматривать две опции — снижение на 0,25 и 0,5 процентных пунктов», — рассказала Набиуллина.

По её словам, сейчас в ЦБ идёт интенсивная подготовка к заседанию, которое состоится 16 июня.

«Будем принимать решение на базе традиционного анализа показателей инфляции и инфляционных ожиданий, ситуации в экономике, ситуации с безработицей», — отметила Набиуллина.

Ключевая ставка ЦБ сегодня составляет 9,25%. В 2017 году уже дважды понижал уровень ключевой ставки. На начало года ставка достигала 10%.