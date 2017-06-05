Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Россия и Турция решили все технические вопросы контракта по продаже зенитно-ракетных систем С-400, сообщил 5 июня журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Goodvint ЗРК С-400

По словам Сергея Чемезова, техническая сторона контракта уже согласована. В данный момент турецкая сторона ищет источники финансирования сделки.

Ранее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявлял, что для возможной поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 членство Турции в НАТО препятствием не является.

Стоит отметить, что Сергей Чемезов рассказал о переговорах по вопросу кредитования этой сделки, которые проводились между Минфином Турции и Минфином России. Только правительство может одобрить кредит на реализацию проекта в рамках межправительственного соглашения.

На данный момент итоги переговоров между Минфином Турции и Минфином России по вопросу кредитования закупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400 не сообщаются.