Ярославль, 5 июня, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Председатель ярославского регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов опубликовал «программное заявление», которое должно стать основой его программы как кандидата на выборах губернатора области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Олега Виноградова в Facebook Олег Виноградов и экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Виноградов пояснил, что опубликованное программное заявление — это пока только тезисы, стратегические задачи. Как они будут решать ему, и его команде еще только предстоит разработать.

«Я формирую «народное правительство Ярославской области» — это люди, профессионалы, имеющие опыт работы на госслужбе, бывшие главы районов, заместители мэра, депутаты, просто грамотные специалисты, которые будут альтернативой действующей команде правительства региона. Этим народным правительством мы должны будем разработать программу, в которой будет конкретно изложено, как будут реализованы тезисы моего программного заявления. Мы предлагаем альтернативу действующей «московской» команде, которая, на наш взгляд не слышит пожеланий жителей Ярославской области», — заявил Олег Виноградов.

Состав «народного правительства» и предвыборную программу Олег Виноградов планирует представить в рамках избирательной кампании.

Выборы губернатора Ярославской области Ярославская областная дума должна назначить 6 июня. Это будут первые прямые выборы главы региона с 2003 года. В предварительном голосовании «Единой России» по выборам губернатора участвуют ректор ЯрГу им. П.Г. Демидова Александр Русаков, депутат Ярославской областной думы Александр Кузьмин и врио главы региона Дмитрий Миронов. О намерении участвовать в губернаторской кампании от партии «ПАРНАС» заявил депутат регионального парламента Сергей Балабаев, рассматривает возможность выдвижения на пост главы региона и бессменный депутат Госдумы, лидер ярославских «справедливороссов» Анатолий Грешневиков. Не останутся в стороне от губернаторских выборов и региональные отделения КПРФ и ЛДПР.

Муниципальный фильтр для кандидатов составит 5%. Ни одна из партий региона, кроме «Единой России» не имеет такого представительства в муниципальных органах власти.