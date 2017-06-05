Махачкала, 5 июня, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Семья ребенка, погибшего при нападении стаи собак в Махачкале, подала в суд на администрацию города и городское Управление ЖКХ.

U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

Как сообщила ИА REGNUM 5 июня представитель истца Марижат Гаджимагомедова, иск с требованием взыскать с ответчиков 50 млн рублей в качестве компенсации морального вреда был подан в Советский районный суд Махачкалы. В заявлении указано, что трагедия произошла в результате бездействия и ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками администрации и УЖКХ города.

«Моральный вред в размере 50 млн рублей и даже больше ни в коем случае не излечит боль родителей, но может выразить солидарность государства, органов местного самоуправления и всей судебной системы государства», — заявила Гаджимагомедова.

По ее словам, представлять интересы истца в суде будет группа юристов и правозащитников.

Как сообщало ИА REGNUM, 9-летняя Залина Асхабова погибла в результате нападения стаи собак 19 февраля. Следствие считает, что в случившемся виноваты чиновники управления ЖКХ. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

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На время проверки руководитель УЖКХ Гаджимурад Абдуразаков был отстранен от должности. Его заместитель, ответственный за отлов безнадзорных животных, был уволен. После трагедии в дагестанском сегменте социальных сетей появилась информация, что в Махачкале начался массовый отстрел бродячих собак.

Депутат Государственной думы РФ Владимир Старовойтов сделал официальный запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить эти сведения. В администрации города заявили, что сообщения об отстреле собак имели место, но затруднились назвать точное число убитых животных.

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