Грозный, 5 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Чемпион мира по ММА Мурад Амриев задержан в Брянской области. Он был объявлен в розыск отделом полиции города Грозный в феврале 2017 года по обвинению в использовании подложного документа. По словам матери спортсмена, причиной обвинения послужила ошибка в дате рождения, указанной в паспорте, пишет РБК.

Mma-fighters.ru Мурад Амриев

Адвокат Амриева Петр Заикин заявляет, что причина в другом — его подзащитного якобы разыскивают в связи «с заявлениями о кровной мести со стороны высокопоставленного чиновника полиции Чечни».

Объектом кровной мести является брат Амриева, заявил изданию защитник, но «как известно, кровная месть распространяется и на родственников». Старшего брата спортсмена обвиняет в покушении один из высокопоставленных представителей МВД Чечни. Однако тот выехал в Германию, а отвечать за покушение приходится теперь младшему брату, говорится в материале издания.

Мурад Амриев в 2013 году обращался в Комитет по предотвращению пыток с заявлением о том, что в августе его несколько дней удерживали в наручниках в одном из отделений МВД города Грозного, били и пытали током. После того как его отпустили, он уехал из Чечни.

В настоящее время объявленный в розыск Амриев задержан и находится в изоляторе временного содержания, что РБК подтвердили в Брянском линейном отделении МВД РФ на транспорте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года МВД Чечни по поводу материалов, опубликованных 11 сентября 2013 года Комитетом против пыток и интернет-изданием «Грани.Ру», в которых рассказывалось о том, что житель Грозного Мурад Амриев обвиняется в похищении и пытках высокопоставленного чиновника УМВД Чечни, обратилось с иском в суд.

Ленинский районный суд города Грозного счел, что информация, опубликованная Комитетом против пыток и «Гранями.Ру», не соответствует действительности и порочит деловую репутацию МВД по Чеченской Республике, и обязал организацию и самого Амриева опровергнуть на официальном сайте ранее размещенную информацию.

В настоящее время комментариев по поводу задержания Мурада Амриева на официальных сайтах МВД Чечни и Брянской области нет. Факт задержания подтверждает Комитет по предотвращению пыток, который пишет, что чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурад Амриев задержан 4 июня 2017 года на станции Суземка Брянской области.

«Правозащитники считают это задержание незаконным и всерьез опасаются, что предстоящее этапирование в Чечню может угрожать жизни и здоровью Мурада», — говорится в официальном заявлении правозащитной организации.