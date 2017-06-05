Чебоксары, 5 июня, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В столице Чувашии продолжают наводить если не столичный лоск, то как минимум облагораживать и благоустраивать ключевые территории. При этом берут площадки, которые в силу разных причин не рисковали трогать десятилетиями и которые все эти годы уныло и стихийно «обрастали» различными объектами. Новым проектом стала Московская набережная, где сейчас завершился первый этап реконструкции и начинается второй. По большому счёту, это продолжение проекта по трансформации всей набережной и Залива, точкой отсчёта которого можно назвать строительство в 2015 году «светового тоннеля» (или «Дороги к Матери-Покровительнице»), вызывающего сегодня не меньшее восхищение, чем «Дорога к храму» в комплексе с фонтанами. Московская набережная тоже меняет свой вид, хотя и без архитектурных изысков: её доводят до уровня столицы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Перед входом в «Подземный город»

Накануне на Московской набережной, где сейчас строителей и рабочих больше, чем отдыхающих, с инспекцией побывал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков со своей «свитой». Строитель по профессии, он въедливо и дотошно изучал каждое изменение со времени последнего своего визита, засыпая растерявшихся подрядчиков вопросами и ставя в ступор подчинённых. Последние старались больше молчать, но уйти от ответа им всё равно не удавалось. На свет камер сити-менеджер выводил всех ответственных и причастных, заставляя держать ответ наряду с собой. А претензий было немало, как, впрочем, и удовлетворения от проделанной работы.

Подземный город над землей

Первым объектом стал так называемый «Вход в подземный город» («Подземный вход монастыря»). Название довольно условное: сейчас это просто отделанные под старину символические ворота, за которыми — сохранившаяся каменная кладка. У кого ключи от столичных «ворот», власти так и не сказали, но пообещали, что в очень отдалённой перспективе здесь планируется «музейный комплекс», двери которого, «безусловно, будут раскрыты для посетителей».

Работы здесь были начаты в 2016 году, стоимость проекта составила почти 5 млн рублей. В этом году барельефы перед «входом» разрисуют, к общей картине добавят информационные стенды с описанием легенд, появится освещение и «более устойчивые» кустарники, которые «не будут топтать».

ИА REGNUM «Вход в подземный город»

«Урны когда будут? А цветов чего так мало? И где кустарники? Мы же с вами встречались, я просил дополнить. Мы хотели же это место обозначить в том числе в цветочном оформлении. В какой части скамейки будете ставить? Здесь брусчатку поправили?» — выстреливал вопросы Алексей Ладыков так, что подрядчик едва не стал заикаться, а подчинённые приобрели вид смиренный и молчаливый.

На вопрос о том, куда приведёт этот «вход», власти сослались на то, что «впереди исторические исследования и для того, чтобы точно ответить, что там, нужно проводить и археологические раскопки, и запускать квадрокоптеры, роботов».

«Понятно, что когда работали над раскопками Марии Шестовой (прабабушки первого русского царя Михаила Романова, ИА REGNUM ), историки докопались до того, что здесь есть и подземные ходы. Они были сделаны после того, как один из настоятелей во время набега на православный храм кинулся с башни. Тогда священники приняли решение сделать подземные выходы ближе к Волге, чтобы в случае нападения у них была возможность уплыть и спасти реликвии», — пояснила журналистам заместитель главы администрации Алла Салаева, отметив, что «мы просто оформили то, что было всегда перед глазами».

По её словам, «рано или поздно, может быть, к 550-летию (отмечается в 2019 году) вход будет открыт»: «Уверена, что самое исторически ценное, что есть у нас в городе и что может остаться потомкам, действительно скрывается именно здесь». В перспективе это может быть «музейный комплекс, и какие-то детали, безусловно, будут раскрыты для посетителей».

И чтобы «без самодеятельности»

Затем журналистов повели непосредственно на набережную, реконструкция которой началась в 2016 году благодаря привлечению средств из федерального бюджета. Стоимость строительно-монтажных работ на первом этапе составила почти 142 млн рублей: на эти средства, в частности, предусмотрен в работах технический проезд, велодорожки, устройство очистных сооружений, новое освещение и трансформаторная подстанция.

В 2017 году приступили ко второму этапу. Общая стоимость работ оценивается в 226 млн рублей и предусматривает продолжение начатых работ и обустройство зон отдыха. В проект, в частности, включены: кафе, спасательный пост, медпункт, детская площадка, площадка для отдыха, питьевые фонтанчики, волейбольная площадка, пункт полиции, уличные тренажёры, зоны активного отдыха.

ИА REGNUM Проверка качества

Здесь градус дотошности главы администрации Алексея Ладыкова просто зашкаливал. Он обращал внимание на строительные материалы, лично проверял пропитку для деревянных скамеек на пляже (споря и выясняя, сколько они прослужат), мял дорогими ботинками вновь привезённый травяной настил, спрашивал, где будут стоять «грибки», «подушки» и шезлонги для отдыхающих, засомневался в качестве освещения и поручил чиновникам лично проверить его ночью. Под конец он взял уровень и измерил кладку: измерительный инструмент в руках градоначальника грозил стать инструментом карательным.

«У нас объект имеет особый статус, поэтому без самодеятельности. Всё должно согласовываться с управлением архитектуры», — напомнил Ладыков подрядчикам, держа в руках увесистый измерительный прибор. Подрядчики благоразумно кивали.

Чиновники старались казаться незаметными и даже как-то уменьшились в росте, внимали и записывали. Любая попытка свалить ответственность на рабочих и подрядчика тут же пресекалась: Ладыков сверлил взглядом таких подчинённых и напоминал, кто здесь заказчик, кто должен всё контролировать и кто в итоге за всё ответит.

Новая дорога на набережной требует ремонта

Самому Ладыкову пришлось держать ответ за плохо уложенный в прошлом году на набережной асфальт и брусчатку.

«И у нас есть претензии как по качеству асфальта, так и по качеству брусчатки, — сказал журналистам глава администрации Чебоксар. — Федеральные средства мы получили только в августе (2016 года), подрядчик приступил только осенью. Реконструкцию вела компания «Элитстрой», вела в ноябре — декабре. Брусчатку и асфальт реально клали зимой, поэтому нужного качества не получилось. Земля до сих пор проседает, и мы с подрядчиками на эту тему говорили. Они приведут территорию в соответствие по гарантийным обязательствам, недостатки будут устранены. Планируем, что все работы будут доведены до конца ко Дню Республики».

Появятся ли аквапарк и канатная дорога

В ходе общения с журналистами Алексей Ладыков подчёркивал, что реконструкция стала возможной только «благодаря эффективному взаимодействию правительства республики и администрации города с Ростуризмом». Работы планируется завершить к 550-летию столицы Чувашии, в 2019 году.

ИА REGNUM Набережная

— Алексей Олегович, а вам самому как горожанину нравится набережная? — спросили у сити-менеджера.

— Мне нравится, — был краток глава администрации, отметив, что «пригласили московских архитекторов, чтобы сделать эту территорию максимально комфортной, удобной для жителей и горожан».

Журналисты также отметили, что горожане интересуются, будет ли здесь аквапарк и канатная дорога.

«Пока нет. Но аппетит приходит во время еды, мы это понимаем. Пока запланировали определённые виды работ, дай Бог их сейчас выполнить качественно и в установленные сроки», — сказал Алексей Ладыков.