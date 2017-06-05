Тула, 5 июня, 2017, 17:22 — ИА Регнум. 22 инвестиционных соглашения на общую сумму 83,7 млн рублей были подписаны тульской делегацией за три дня работы Петербургского международного экономического форума. Итоги ПМЭФ для региона подвел 5 июня губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области на Петербургском международном экономическом форуме

Губернатор напомнил, что Тульский регион признан одним из лучших по результатам ежегодного инвестиционного рейтинга.

«Большое внимание в этом году было уделено целевым моделям, которые позволяют регионам делать конкретные шаги по улучшению инвестиционного климата. Внедрение этого механизма в Тульской области позволило нам сохранить позиции и остаться в первой пятёрке Национального инвестиционного рейтинга регионов. В своём выступлении президент России Владимир Владимирович Путин отметил Тульскую область как одного из лидеров по созданию условий для деловой среды», — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что эта работа должна быть продолжена. Алексей Дюмин поручил своему заместителю Вячеславу Федорищеву организовать и провести встречу с бизнес-сообществом, «чтобы выслушать мнения и понять болевые точки, которые остаются актуальными на сегодня, включая вопросы контрольно-надзорной деятельности».

Алексей Дюмин напомнил, что на форуме он поднял вопрос реформирования контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса, и вышел с инициативой провести совещание по этому вопросу, чтобы синхронизировать позиции федерального центра и регионов. Губернатор поручил Вячеславу Федорищеву провести аналогичную встречу с участием контролирующих органов на областном уровне.

«Я благодарю всех, кто был задействован в подготовке участия нашей делегации в Форуме. Нам предстоит большая работа. Корпорации развития Тульской области необходимо разработать «дорожную карту» по каждому соглашению, сопровождать их реализацию на всех этапах. Все подписанные соглашения должны вылиться в конкретные проекты и работать на благо нашего региона», — сказал Алексей Дюмин.