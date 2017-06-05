Астана, 5 июня, 2017, 17:16 — ИА Регнум. «В 2016 году мы завершили перевод всех сетей национального оператора цифрового и спутникового телевидения АО «Казтелерадио» на казахстанские спутники связи из серии KazSat. По состоянию на июнь 2017 года 99% процентов сетей отечественных операторов связи и вещания переведены с иностранных спутников на казахстанские спутники связи серии KazSat. В результате у нас повышен уровень информационной безопасности страны и снижено присутствие иностранных компаний», — отметил министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

Rcsc.kz Космический аппарат «KazSat-3»

Напомним, на данный момент система состоит из двух спутников KazSat-2 и KazSat-3 с наземным комплексом управления «Акколь» (Акмолинская область) и резервного наземного комплекса управления КА «Көктерек» (г. Алма-Ата). Она обеспечивает телевизионное вещание, получение данных для нужд государственных органов, национальных компаний, частных организаций, а также работу базовых станций сотовой связи, 500 земных станций спутниковой связи и обеспечение потребности 16 операторов спутниковой связи организаций Казахстана.

«За период эксплуатации система KazSat обеспечила импортозамещение в размере 27 миллиардов тенге (примерно 4,89 миллиардов рублей) за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников и принесла доход 14,7 миллиардов тенге (примерно 2,66 миллиардов рублей). Если сказать это в долларовом эквиваленте, в настоящее время, если бы у нас не было спутников системы KazSat, ежегодно наши потребители оплачивали бы за потребление иностранных спутников 45 миллионов долларов США« — подчеркнул Бейбут Атамкулов.

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Плановая замена первого из спутников намечена на 2023 год. Отметим, что всего на спутники KazSat-2 и KazSat-3 было выделено порядка 43 миллиардов тенге (7,76 млрд руб.), а на их замену, по предварительным расчетам, необходимо порядка 60 миллиардов тенге (10,87 млрд руб.).

По поводу загруженности спутников официальные цифры имеются только за 2014 год: тогда в Казахстане широко обсуждалась необходимость запуска KazSat-3, при том что загруженность KazSat-2 составляла всего 69%. На сегодняшний день полезная загрузка спутника KazSat-2 оценивается в 64,67%, KazSat-3 — 74,29%.

Напомним, запуск космического спутника KazSat-2 произведён 16 июля 2011 года с космодрома Байконур. Срок активного существования 12,25 лет. KazSat-3 тоже запущен космодрома Байконур, правда чуть позже — 28 апреля 2014 года. Срок его активного существования чуть дольше — 15 лет.

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Связь со спутником KazSat-1 была потеряна в 2008 году.

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Отчитался министр оборонной и аэрокосмической промышленности и о работе космической системы зондирования земли. Она состоит из двух спутников ДЗЗ с наземным комплексом управления. При этом спутник KazEOSat — 1 имеет высокое разрешение, а KazEOSat-2 — среднее разрешение.

«За годы эксплуатации доход от коммерческой реализации данных ДЗЗ составляет в Казахстане 760 миллионов тенге (около 137,68 миллиона рублей) и за рубежом 143 миллиона тенге (около 26 миллионов рублей). Планируется усилить работу по распространению данных ДЗЗ за рубежом в кооперации с известными зарубежными компаниями», — доложил Бейбут Атамкулов.

«С начала 2016 года по настоящее время государственными органами безвозмездно предоставлены космические снимки более 22,3 миллионов квадратных километров площадей стоимостью 12,2 миллиарда тенге (около 2,2 миллиона рублей). Если считать по тарифам зарубежных операторов эти космические снимки стоили бы нам боле 23 миллиардов тенге (свыше 4 миллиардов рублей)», — отчитался министр.

Основными потребителями данных ДЗЗ (80%), согласно мировому опыты, являются силовые структуры и государственные органы. Казахстан не исключение: как доложил Бейбут Атамкулов, монетизация активов космических систем ДЗЗ происходит через государственные контракты:

«90% потребителей от общего объема данных спутников являются государственные органы. В том числе 72% от общего объема представлено силовым структурам через Министерство обороны Республики Казахстан. В этой связи в целях монетизации услуг космической системы дистанционного зондирования, которая решает в основном отраслевые задачи государственных органов, просим вас поддержать инициативу по созданию отраслевых геопорталов».

Атамкулов сообщил, что космические снимки предоставляются на постоянной основе Комитету по чрезвычайным ситуациям МВД. Это позволяет через геопорталы департамента ЧС проводить мониторинг паводковой ситуации и пожаров на постоянной основе. А с 2016 года использование данных ДЗЗ в рамках государственного мониторинга водных, земельных, лесных ресурсов, экологического мониторинга и мониторинга недр закреплено законодательно. По заказу Министерства сельского хозяйства с 2018 года планируется организовать космический мониторинг земельных, лесных, водных, животных ресурсов и хозяйственной деятельности.

Как доложил Бейбут Атамкулов, также будет произведено расширение проекта. На завершающей стадии создания находится космическая система научно-технологического назначения. Она состоит из двух спутников и наземного комплекса управления.

«Первый спутник предназначен для отработки пяти ноу-хау, включая новую платформу спутника, разработанную совместно командой казахстанских и британских специалистов. В результате мы получим спутник дистанционного зондирования земли среднего разрешения. Второй наноспутник предназначен для отработки прогнозирования землетрясений и он разработан отечественными учеными. На сегодняшний день спутники изготовлены. Их запуск запланирован на начало 2018 года ракетой-носителем Falcon 9. Реализация данных проектов позволит получить летную историю казахстанских технологий и как следствие, снизить стоимость создания будущих космических аппаратов и увеличить казахстанское содержание при производстве следующих наших космических систем и аппаратов», — прояснил ситуацию министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

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Напомним, KazEOSat-1 (Kazakhstan Earth Observation Satellite — казахстанский спутник наблюдения Земли) — первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли, был создан по заказу правительства Республики Казахстан европейской компанией «Airbus Defence and Space» (ранее EADS Astrium) на базе спутниковой платформы «Leostar-500-XO». 30 апреля 2014 года с космодрома Куру (Французская Гвиана) осуществлен успешный запуск первого казахстанского спутника ДЗЗ высокого разрешения KazEOSat-1. В качестве полезной нагрузки на борту спутника установлено сканирующее устройство «NAOMI» (New AstroSat Optical Modular Instrument), которое позволяет выполнять съемку с разрешением до 1 метра (в панхроматическом режиме) и до 4 метров (в мультиспектральном режиме). Расчетный срок пребывания на орбите — 7 лет.

KazEOSat-2 — второй казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли, также создан по заказу правительства Республики Казахстан на базе спутниковой платформы «SSTL-150+» британской компанией «SSTL». Запуск КА ДЗЗ среднего разрешения KazEOSat-2 состоялся 20 июня 2014 года с российской пусковой базы «Ясный» (Оренбургская область, Россия). На борту спутника «KazEOSat-2» в качестве полезной нагрузки установлено сканирующее устройство KEIS (Kazakh Earth Imaging System), которое также известно как «JSS-56» (Jena-Optronik Spaceborne Scanner-56) или «MSI» (Multispectral Imager). Расчетный срок пребывания на орбите — 7 лет.

В связи с запуском KazEOSat-1 и KazEOSat-2 планировалось увеличить экспортный потенциал Казахстана на 6,5 миллиардов тенге (свыше 1 миллиарда рублей) в год.

Министр напомнил, что с 2010 года в Астане строится собственный завод по производству космических аппаратов. В 2017 году планируется завершить не только часть комплекса специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством, но и основные строительные работы сборочно-испытательного комплекса. В 2018 году запланированы пуско-наладочные работы оборудования и начало его сертификации по международным стандартам. Последнее необходимо для получения зарубежных заказов.

«В настоящее время функционируют производственные участки 3D-принтинга, производство экранно-вакуумной термоизоляции и солнечных датчиков. На СбИКе будет выполняться весь цикл работ от проектирования до сборки и испытания спутников от 100 килограмм до 6 тонн, а также изготовление комплектующих для спутников. Министерством уже ведутся работы по наполнению СбИКа заказами. Проводятся переговоры с европейскими и другими зарубежными партнерами», — отметил Бейбут Атамкулов.

По уже достигнутым договоренностям Airbus Defence and Space планирует на пять лет разместить заказы на 60 миллионов евро. Также начаты работы по получению заказов на производство космических аппаратов от соседних государств.

«В рамках ЕАЭС прорабатывается вопрос организации импортозамещающих производств с учетом интеграционного потенциала государств — членов Евразийского экономического союза. В целом ввод в эксплуатацию сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов позволит Казахстану выйти на международный рынок предоставления услуг по проектированию, производству спутников и стать в списке мировых производителей космической техники», — резюмировал министр.

Напомним, эксплуатация СбИК КА будет осуществляться ТОО «Ғалам» — совместным предприятием АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и «Airbus Defense and Space» (Франция). Состав производственных подразделений будет включать:

специальное конструкторско-технологическое бюро, обеспечивающее проведение всех проектных и конструкторских работ;

сборочно-испытательный комплекс, обеспечивающий замкнутый цикл по сборке и испытанию космических аппаратов массой от 100 кг до 6 тонн;

опытное производство, которое будет иметь лаборатории и производственные участки для изготовления отдельных компонентов космических аппаратов.

Характеристики космических аппаратов, планируемых к сборке и испытаниям в СбИК КА:

диапазоны масс: от 100 кг до 6 тонн;

космические аппараты различного назначения, в том числе телекоммуникационные спутники, спутники дистанционного зондирования Земли, научно-технологические спутники и другие.

Министр также сообщил, что в рамках развития научных исследований и внедрения их результатов реализовано два проекта.

Первый — «Создание системы высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан», которая разработана полностью казахстанскими специалистами. Система состоит из 60 дифференциальных станций, расположенных по всей территории Казахстана, с центром дифференциальной коррекции и мониторинга в Астане. Также в нее входят морская дифференциальная станция и мобильные дифференциальные станции. Проект обеспечивает предоставление гарантированных и качественных координатно-временных и навигационных услуг на все территории Казахстана. Более того, система является готовой базой для создания в Казахстане государственной спутниковой геодезической сети.

Второй проект — «Создание системы экстренного вызова при авариях и катастрофах в республике Казахстан» (ЭВАК). Она предназначена для сокращения времени информирования экстренных служб о дорожно-транспортном происшествии или иной чрезвычайной ситуации. Благодаря этой системе помощь пострадавшим будет оказана в пределах так называемого «золотого часа». По проекту разработано программное обеспечение для центра обработки данных системы ЭВАК. Во всех 14-и областных департаментах ЧС и в городах Астана и Алма-Ата развернуты автоматизированные рабочие места операторов системы. Система функционирует в пилотном режиме с 1 января 2017 года. Работы по системе будут завершены в 2018 году.

Напомним, на внедрение системы ЭВАК Казахстан выделил почти 6,5 миллиардов тенге (свыше 1 миллиарда рублей). Это совместный спутниковый проект в рамках Таможенного союза по обеспечению экстренных вызовов при авариях и катастрофах. Внедрение системы планировалось в следующем режиме: с 2016 года оснастить системой предполагалось легковые автомобили массой более 2,5 тонны, автобусы, грузовики и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, а с 2017 года — все остальные автомобили.

Разрабатывают в Казахстане и собственные средства выведения космических аппаратов на космические орбиты. Проект реализуется для эффективного использования комплекса Байконур и создания экологически-безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек». Задача была поставлена президентом Казахстана еще в 2004 году при подписании с Российской Федерацией соглашения по эффективному использованию комплекса Байконур.

«В соответствии с договоренностями главы государства и президента России 26 декабря 2016 года была утверждена концепция дальнейшего сотрудничества по комплексу Байконур, рассчитанная на период до 2050 года… Ключевым проектом концепции является проект «Байтерек». Это проект создания нового, экологически безопасного космического ракетного комплекса. По проекту «Байтерек» было проработано несколько вариантов на базе российских ракет. С учетом экономической эффективности, а главное — конкурентоспособности комплекса на мировом рынке пусковых услуг, в настоящее время с российской стороной согласован и реализуется вариант базирующийся на использование объектов существующего космического ракетного комплекса «Зенит» и перспективной российской ракеты носителя среднего класса», — пояснил Бейбут Атамкулов.

Согласно договоренностям, российская сторона отвечает за создание новой ракеты, а казахстанская сторона — за создание наземного комплекса. Для этого будет проведен вывод из аренды и передача казахстанской стороне объектов космического ракетного комплекса «Зенит» с 1 января 2018 года. Первый пуск планируется осуществить в 2025 году. сообщил министр:

«Новая ракета придет на смену гептильному протону. Формирование полноценной космической отрасли Казахстана — это даст второе дыхание и толчок космодрому Байконур, обеспечит возможность его долгосрочного фнукционирования. В этих целях уже сегодня решаются вопросы непосредственного участия казахстанских специалистов в реализуемых на космодроме Байконур космических проектах. С прошлого года впервые в рамках сотрудничества между космическими отраслями Казахстана и России 92 казахстанских специалиста сегодня участвуют в эксплуатации действующего комплекса Протон-М».

Так как сроки создания и отработки новых ракет и завоевания ими международного рынка пусковых услуг являются достаточно большими, завершение пусков ракет Протон-М запланировано на 2025 год.

Министр подчеркнул, что в 1993 году при формировании космической отрасли в Казахстане насчитывалось всего четыре специалиста, а на сегодня — уже около 1500. Подготовка организована в пяти базовых вузах Казахстана. При этом в филиале «Восход» Московского авиационного института в городе Байконуре обучаются 173 студента, а по международной программе Болашак — 10 студентов. На сегодняшний день общий контингент обучающихся по специальности «космическая техника и технологии» — 290 человек. При этом 226 из них обучаются по государственному заказу. Подготовка специалистов также проводится на базе космических центров Франции, Англии, Германии и России. 153 инженера получили практический опыт по проектированию, сборке и эксплуатации космических аппаратов, а также по производству комплектующих к ним.

Помимо основных тематик, Бейбут Атамкулов поднял и вопросы экологической безопасности деятельности космодрома Байконур.

«В рамках научно-исследовательских программ изучается влияние пусков ракет на окружающую среду и здоровье населения. За период с 2001 года выполнено 10 таких программ. Создана необходимо научно производственная и методическая база. Результаты многолетних исследований свидетельствуют о том, что пуски ракет в штатном режиме не оказывают заметного влияния на окружающую среду и здоровье населения. Риски появляются в случаях возникновения аварий и при пусках ракет. Каждый такой случае тщательно изучается с выработкой рекомендаций и практических мер по снижению негативныхпоследствий аварий», — подчеркнул министр оборонной и аэрокосмической промышленности.

Напомним, Президент России Владимир Путин в апреле 2017 года объявил о корректировке планов работ по использованию космодрома «Восточный» для активной работы в рамках уже имеющихся проектов с учетом выдвинутых Астаной инициатив.

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