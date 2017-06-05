Кострома, 5 июня, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Глава управления имущественных и земельных отношений Костромы Дмитрий Виноградов задержан по подозрению в получении взятки — сообщили сегодня, 5 июня, в управлении МВД по Костромской области.

sajinka2 Коррупция

По версии следствия, после получения взятки Виноградов должен был утвердить проект строительства дома на кадастровом плане Костромы. Размер «вознаграждения» за «помощь» застройщику составила 100 000 рублей.

Вместе с чиновником задержали и посредницу незаконной сделки. Как сказали в СКР, в ближайшее время обвинения будут предъявлены всем подозреваемым, в том числе и взяткодателю.

Справка ИА REGNUM: Дмитрий Виноградов возглавлял управления имущественных и земельных отношений Администрации Костромы с ноября 2015 года. В его компетенцию входило управление муниципальным имуществом, включая земельные участки и жилой фонд. К настоящему моменту страница Виноградова с сайта администрации Костромы уже удалена.

Ранее сообщалось, что Кострома вошла в число 11 регионов, лидирующих по борьбе с коррупцией. В список лидеров по борьбе с мздоимством попали Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Тульская и Ульяновская области.