Красноярск, 5 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июня, в Главном следственном управлении СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Уточняется, что расследование в отношении Маршалкиной завершено. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ («Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров хозяйственного общества»), двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ («Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг»)

Надежда Маршалкина занимала высокую должность в госучреждении, а затем в органе исполнительной власти. По данным следствия, она предложила своему знакомому — руководителю крупной коммерческой организации — дать ей взятки. Чиновница намеревалась получить 10% от общей стоимости планируемых к заключению государственных контрактов по строительству Богучанской ГЭС (около 17 млн рублей), а также планируемого к заключению государственного контракта по строительству объектов инфраструктуры и открытию грузового движения на железнодорожной линии Карабула — Ярки в Красноярском крае (около 55 млн рублей).

Общая сумма взяток должна была составить около 72 млн рублей, но из-за конфликта с руководителем коммерческой организации Маршалкина получила только часть от общей суммы взяток — два автомобиля стоимостью около 4,7 млн рублей и 14 миллионов рублей. Деньги перечислили безналичным способом на счет фирмы, в которой чиновница являлась учредителем.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Надежда Маршалкина стала заместителем министра в мае 2015 года. В ноябре 2015 года ее уволили с этого поста с формулировкой «в связи с утратой доверия».