Ярославль, 5 июня, 2017, 17:11 — ИА Регнум. На одной из центральных площадей Ярославля 4 июня 2017 года прошла акция активистов общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), направленная против поспешного принятия плана «Десятилетие детства», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Пикет РВС в Ярославле

Согласованная с властями города акция прошла на Красной площади города Ярославля.

Региональные представители и активисты всероссийской общественной организации «РВС» требовали широкого общественного обсуждения плана «Десятилетие детства», который преподносится его авторами как продолжение «Национальной стратегии детства 2012−2017».

ИА Красная Весна Пикет РВС в Ярославле

Участники акции напомнили жителям города, что результатами реализации «Национальной стратегии детства 2012−2017» уже стали такие возмутительные явления, как внедрение юридических инструментов по изъятию детей из семей, попавших в трудную социальную ситуацию, распространение «секс-просвета» в учебных заведениях, зачастую среди школьников среднего и младшего возраста.

Кроме того, в рамках реализации этой программы уже произошло переформатирование системы детских домов и интернатов под интересы сомнительных, а подчас и преступных организаций, делающих бизнес на детях.

ИА Красная Весна Пикет РВС в Ярославле

Председатель Ярославского регионального отделения «РВС» Роман Попов, регулярно сталкивающийся с уродливыми проявлениями ювенальной системы, пояснил, что стратегические документы, касающиеся вопросов взаимодействия семьи и государства должны приниматься только после самого широкого общественного обсуждения их конкретного содержания.

ИА Красная Весна Пикет РВС в Ярославле

Уже ни для кого не секрет, что под благовидными лозунгами защиты интересов детей в общество грубо и цинично внедряются технологии разрушения семьи и связи детей с кровными родителями под самыми разными предлогами.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста родителей против принятия без обсуждения с общественностью плана «Десятилетие детства» на 2018−2027 гг, определяющего политику государства в сфере семьи и детства на ближайшие десять лет, прошли в подавляющем большинстве регионов России.