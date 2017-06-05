Орландо, США, 5 июня, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Появились первые подробности стрельбы в американском городе Орландо (США, штат Флорида). Об этом сегодня, 5 июня, сообщают американские СМИ.

BenjaminNelan Перестрелка

Сообщается, что стрельба произошла в округе Каунти, в одной из промышленных зон пригорода Орландо. Стражи порядка перекрыли несколько улиц в районе стрельбы. Большое количество полицейских замечено на стоянке рядом со складом, где скорее всего и произошел инцидент.

Точное число жертв и причины произошедшего пока не сообщаются. В офисе местного шерифа заявили о «многочисленных жертвах», без каких-либо деталей.

Также полиция просит не звонить им в офис для получения информации и доверять только тем сведениям, которые будут появляться на официальной странице офиса в Twitter.

Полиция обещает обнародовать детали произошедшего как только разберется в ситуации.