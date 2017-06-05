Кишинёв, 5 июня, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Поводом для задержания в аэропорту Кишинева и последующей депортации из Молдавии заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича стало то, что направлявшийся в Приднестровье чиновник якобы «не смог обосновать цель своего визита». Об этом заявили в пресс-службе Погранполиции Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Покатович направлялся в ПМР в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и Российской Федерации в области финансово-экономического аудита.

По словам экс-министра иностранных дел ПМР Владимира Ястребчака, депортация из Молдавии замруководителя Аналитического центра при правительстве РФ Глеба Покатовича — это продолжение целенаправленных действий, которые направлены на максимальную изоляцию Приднестровья.

«Это направлено на то, чтобы постараться любыми способами снизить уровень благосостояния приднестровцев и ограничить наши контакты в социально-экономической, гуманитарной и научно-технической сферах. Хотя из тех договорённостей в рамках переговорного процесса, которые существуют, никаких таких ограничений быть не должно», — заметил дипломат в интервью Первому приднестровскому телеканалу.

Эксперт отметил, что к таким действиям относится и недавний инцидент с высылкой российских дипломатов, среди которых были члены руководящего органа миротворческой операции.

«Некоторые вещи поражают своим цинизмом, когда в День миротворца выдворяются дипломаты, которые непосредственно участвуют в миротворческой операции. Хорошо хоть, что в День защиты детей не выдворяются дети, но мы видим, что не пускают человека, который мог бы отвечать за пополнение бюджета, т. е. в том числе за благополучие детей. Всё это наводит на размышления о том, что это действительно часть целенаправленной политики», — заключил Ястребчак.

Ранее, отметим, с аналогичной формулировкой — «не смогли обосновать цель своего визита» — из Молдавии десятками депортировали российских журналистов, общественных и политических деятелей, ученых, а также военнослужащих, участвующих в миротворческой операции на Днестре.