Красноярск, 5 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В Красноярске состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Почетного гражданина города, Почетного гражданина Красноярского края Хазрета Меджидовича Совмена. В Красноярском государственном театре оперы и балета собрались сотни людей: красноярцы старшего поколения, молодежь, ветераны, представители промышленных предприятий и организаций. Поводом для такого торжественного собрания стал юбилей известного мецената, большого друга Красноярска и Красноярска края Хазрета Совмена.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Юбилей Хазрета Совмена

О его жизненном пути и великих делах уже складывают легенды. На выставке, которая была представлена всем гостям торжества, разместились фотографии и материалы федеральных, краевых, городских изданий, рассказывающих об огромной помощи Хазрета Совмена Красноярскому краю и столице региона.

«В Майкопе живут мои племянницы. Там каждый человек знает Хазрета Совмена, знает о его добрых делах, его помощи людям. Но я считаю, что он — наш земляк, настоящий сибиряк. Сколько всего хорошего он сделал для Красноярска! На фотографиях всего не передать, ведь, к примеру, он построил детский сад, а сколько ребятишек будет его посещать многие и многие годы. В доме-лицее уже столько лет учатся и выпускаются ребятишки, которым помощь Хазрета Совмена очень нужна», — поделилась Альбина Ефимовна.

«Сегодня большой православный праздник — троица. Я была в Храме Рождества Христова, какая там красота! А ведь этот храм был построен при поддержке Хазрета Меджидовича. Сегодня я очень хочу увидеть этого замечательного человека, подойти к нему и поздравить его с юбилеем. Обязательно пожелаю здоровья и долгих лет жизни», — рассказала пенсионерка Галина Яковлевна.

Владимир Кирсанович, рассматривая выставку, с гордостью сказал, что он работал под руководством Хазрета Совмена: «Грамотный управленец, человек, который очень много сил вложил в развитие экономики региона. Мы — золотопромышленники, а Хазрет Совмен — золотой фонд целой страны, России».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Юбилей Хазрета Совмена

В торжественном собрании в честь Хазрета Совмена приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

«Мы чествуем великого гражданина России, знаменитого красноярца Хазрета Меджидовича Совмена. Сегодня в зале собрались все те, кто знает нашего юбиляра, знает его добрые дела. В Красноярском крае Хазрет Меджидович заново сформировал очень важную и большую отрасль экономики, на его счету: открытие новых месторождений, внедрение современных технологий, создание производств, которые теперь являются символом и богатством нашей страны. Он возводил города и поселки, строил дома, школы, детские сады, больницы, финансировал очень большое количество социально важных проектов. Всю жизнь Хазрет Совмен несет только доброе и светлое», — подчеркнул в своем выступлении губернатор Красноярского края. Обращаясь к юбиляру, Виктор Толоконский сказал: «В эти дни, которые вы проводите с нами, Хазрет Меджидович, я еще раз поздравляю вас с юбилеем и хочу пожелать, чтобы вы всегда чувствовали тепло и дружескую поддержку сибиряков, знали, что здесь, в Красноярском крае, чтут ваши добрые дела».

В свою очередь, председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс поделился, что знает Хазрета Меджидовича многие годы и как человека, который во многом формировал промышленный облик Красноярского края, и как старшего друга, мудрого наставника: «Хазрет Меджидович, по истине, — самородок. Природа и родители наделили его драгоценным сплавом удивительных качеств: глубоким аналитическим умом, интуицией, огромным трудолюбием, мощным характером, самое главное, очень щедрой душой. Это позволило ему добиться бесспорного уважения тысяч и тысяч людей. Низкий вам поклон за то, что вы внесли огромный вклад в развитие экономики, за вашу помощь людям, за нравственный человеческий урок, который вы всем нам преподносите».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Юбилей Хазрета Совмена

Подчеркнем, что на торжественном собрании за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Красноярского края Хазрету Меджидовичу Совмену был вручен почетный знак «За вклад в развитие Красноярского края».

В своем ответном слове Хазрет Совмен признался: «Огромное спасибо за такое глубокое и внимательное отношение ко мне. Я очень рад видеть всех вас, общаться с вами, благодарен за праздник, который проходит в Красноярске в течение нескольких дней».