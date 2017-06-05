В Красноярске отметили 80-летие известного мецената Хазрета Совмена
Красноярск, 5 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В Красноярске состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Почетного гражданина города, Почетного гражданина Красноярского края Хазрета Меджидовича Совмена. В Красноярском государственном театре оперы и балета собрались сотни людей: красноярцы старшего поколения, молодежь, ветераны, представители промышленных предприятий и организаций. Поводом для такого торжественного собрания стал юбилей известного мецената, большого друга Красноярска и Красноярска края Хазрета Совмена.
О его жизненном пути и великих делах уже складывают легенды. На выставке, которая была представлена всем гостям торжества, разместились фотографии и материалы федеральных, краевых, городских изданий, рассказывающих об огромной помощи Хазрета Совмена Красноярскому краю и столице региона.
«В Майкопе живут мои племянницы. Там каждый человек знает Хазрета Совмена, знает о его добрых делах, его помощи людям. Но я считаю, что он — наш земляк, настоящий сибиряк. Сколько всего хорошего он сделал для Красноярска! На фотографиях всего не передать, ведь, к примеру, он построил детский сад, а сколько ребятишек будет его посещать многие и многие годы. В доме-лицее уже столько лет учатся и выпускаются ребятишки, которым помощь Хазрета Совмена очень нужна», — поделилась Альбина Ефимовна.
«Сегодня большой православный праздник — троица. Я была в Храме Рождества Христова, какая там красота! А ведь этот храм был построен при поддержке Хазрета Меджидовича. Сегодня я очень хочу увидеть этого замечательного человека, подойти к нему и поздравить его с юбилеем. Обязательно пожелаю здоровья и долгих лет жизни», — рассказала пенсионерка Галина Яковлевна.
Владимир Кирсанович, рассматривая выставку, с гордостью сказал, что он работал под руководством Хазрета Совмена: «Грамотный управленец, человек, который очень много сил вложил в развитие экономики региона. Мы — золотопромышленники, а Хазрет Совмен — золотой фонд целой страны, России».
В торжественном собрании в честь Хазрета Совмена приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
«Мы чествуем великого гражданина России, знаменитого красноярца Хазрета Меджидовича Совмена. Сегодня в зале собрались все те, кто знает нашего юбиляра, знает его добрые дела. В Красноярском крае Хазрет Меджидович заново сформировал очень важную и большую отрасль экономики, на его счету: открытие новых месторождений, внедрение современных технологий, создание производств, которые теперь являются символом и богатством нашей страны. Он возводил города и поселки, строил дома, школы, детские сады, больницы, финансировал очень большое количество социально важных проектов. Всю жизнь Хазрет Совмен несет только доброе и светлое», — подчеркнул в своем выступлении губернатор Красноярского края. Обращаясь к юбиляру, Виктор Толоконский сказал: «В эти дни, которые вы проводите с нами, Хазрет Меджидович, я еще раз поздравляю вас с юбилеем и хочу пожелать, чтобы вы всегда чувствовали тепло и дружескую поддержку сибиряков, знали, что здесь, в Красноярском крае, чтут ваши добрые дела».
В свою очередь, председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс поделился, что знает Хазрета Меджидовича многие годы и как человека, который во многом формировал промышленный облик Красноярского края, и как старшего друга, мудрого наставника: «Хазрет Меджидович, по истине, — самородок. Природа и родители наделили его драгоценным сплавом удивительных качеств: глубоким аналитическим умом, интуицией, огромным трудолюбием, мощным характером, самое главное, очень щедрой душой. Это позволило ему добиться бесспорного уважения тысяч и тысяч людей. Низкий вам поклон за то, что вы внесли огромный вклад в развитие экономики, за вашу помощь людям, за нравственный человеческий урок, который вы всем нам преподносите».
Подчеркнем, что на торжественном собрании за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Красноярского края Хазрету Меджидовичу Совмену был вручен почетный знак «За вклад в развитие Красноярского края».
В своем ответном слове Хазрет Совмен признался: «Огромное спасибо за такое глубокое и внимательное отношение ко мне. Я очень рад видеть всех вас, общаться с вами, благодарен за праздник, который проходит в Красноярске в течение нескольких дней».