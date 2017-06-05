Анкара, 5 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает агентство Anadolu.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Сообщается, что Габриэль прибыл в Анкару, где сперва встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На пресс-конференции по итогам встречи Габриэль заявил, что Германия вынуждены вывести своих военных с турецкой авиабазы «Инджирлик», так как Анкара препятствует доступу германских парламентариев на эту базу.

Напомним, германо-турецкие отношения переживают не лучшие времена. Ряд громких заявлений и политических актов ухудшили и без того напряженные отношения. В их числе запрещение турецким министрам провести встречу с турецкой диаспорой, проживающей в Германии. Обвинения немецкого правительства президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в нацизме. Запрет со стороны Анкары германским политикам посетить свои вооруженные силы, пребывающие на турецкой авиабазе «Инджирлик».

После переговоров с Чавушоглу Габриэля должен был принять премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Однако глава турецкого правительства отменил встречи с главой МИД Германии сославшись на загруженность своего рабочего графика.

Вместо Йылдырма Габриэля принял сам Эрдоган. Переговоры прошли в президентском дворце в Анкаре и длились около часа. Детали переговоров не известны.