Канберра, 5 июня, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Три сотрудника правоохранительных органов Австралии получили ранения в результате операции по освобождению заложника в Мельбурне, столице штата Виктория, 5 июня сообщает Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

Примерно в 16:00 по местному времени в аварийно-спасательные службы города поступило сообщение о взрыве в здании на улице Бэй-стрит, расположенной недалеко от центра города.

«Мне сказали, что примерно в 16:00 прогремел взрыв. Некоторое время я бродил поблизости, а потом услышал около 10 выстрелов. Мне сказали, что полиция пытается освободить заложника», — заявил очевидец.

В 19:20 по местному времени сотрудники полиции штата Виктория сообщили в Twitter, что правонарушитель был застрелен, женщину, которая находилась в заложниках, удалось освободить.

Два сотрудника полиции, получившие ранения, доставлены в больницу. Еще одному полицейскому медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Правоохранительные органы начали расследование возможных связей убитого с террористами.