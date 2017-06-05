Ярославль, 5 июня, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Ярославское региональное отделение ЛДПР проводит предварительное голосование по выборам депутатов муниципалитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

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По городу расставлены палатки, которые и являются на ЛДПРовских праймериз участками для голосования. В палатках представлена информация о кандидатах по тому, или иному округу, избирателям, если они прописаны на территории округа, обозначенного в агитационной палатке, предлагают проголосовать за одного из кандидатов.

«Наше партийное предварительное голосование проходит с 4 по 11 июня, у нас 14 избирательных участков, порядка 80−90 кандидатов, среди которых есть как члены партии, так и ее сторонники. Победители голосования будут выдвинуты партией в депутаты муниципалитета, мы планируем подвести итоги в течении нескольких дней после окончания голосования. Сам я выдвинул свою кандидатуру для усиления позиций партии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославского регионального отделения ЛДПР, депутат областной думы Андрей Потапов.

В списке кандидатов в большинстве своем неизвестные люди, но есть и исключения — координатор Ярославского ЛДПР, депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов, депутат муниципального совета Ярославского района Владимир Смирнов, член Избирательной комиссии Ярославской области Павел Зиборов, и постоянный участник избирательных кампаний, депутат муниципального совета Инальцинского сельского поселения Александр Белов.

Праймериз партия ЛДПР ранее не проводила, и это можно считать ярославским ноу-хау. Как отразятся результаты предварительного голосования на списке кандидатов, который выдвинет партия, покажут результаты партийной конференции по выдвижению, которая должна пройти в июле.