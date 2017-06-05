Луганск, 5 июня, 2017, 16:58 — ИА Регнум.

На линии соприкосновения Народная милиция ЛНР открыла огонь по диверсионно-разведывательной группе ВСУ. Об этом сегодня, 5 июня на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Вооруженные силы Украины продолжают проводить диверсионно-разведывательную деятельность вдоль всей линии соприкосновения. Одна из таких вылазок противника в районе населенного пункта Калиновка закончилась для них трагически», — отметил он.

«Из-за непрофессиональных и необдуманных действий диверсионная группа противника в составе около 10 человек подошла к нашим позициям и открыла огонь. Военнослужащие Народной милиции моментально отреагировали и подавили диверсионно-разведывательную группу противника ответным огнем, — рассказал подполковник. — В результате такой вылазки у противника двое убитых и шесть раненых, которые остались лежать на поле боя. Командование воинской части попыталось скрыть данный факт от вышестоящего командования», — сообщил Марочко.

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«Мы обращаемся к командованию АТО с призывом проявить великодушие, придерживаться международных норм гуманитарного права и дать возможность волонтерам вернуть тела погибших их родственникам», — заявил он.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Калиновка и Сокольники.