Доха, 5 июня, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Такой открытый конфликт Саудовской Аравии и ее сторонников с Катаром, как разрыв дипломатических отношений, в перспективе может привести к мировому энергетическому кризису. Эта история может способствовать тому, что члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, могут перестать придерживаться условий сделки по сокращению объемов добычи нефти. Таким образом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал в интервью ИА REGNUM сегодня, 5 июня, ситуацию вокруг Дохи.

Magspace.ru Отношение Саудовской Аравии и Катара

«Я думаю, что пока никаких последствий нет. Это психологическая реакция рынка. Такое незыблемое правило: покупай фьючерсы, если есть новости о нестабильности на Ближнем Востоке. Хотя нестабильность на Ближнем Востоке — это постоянное явление, но когда там какое-то обострение происходит, то естественно, что рынки боятся этого и на всякий случай скупают фьючерсы. Конфликт непонятный пока», — отмечает эксперт.

Он обратил внимание на то, что в этом регионе напряженность росла давно. Речь идет именно о разногласиях между Саудовской Аравией и Катаром. Они все больше и больше расходились во внешней политике, разные силы поддерживали на фронтах горячих точек: в Сирии, в Ливии. Эти страны по-разному смотрели на отношения с США и с Ираном. Так, Катар периодически заигрывал с ИРИ. Доха и Тегеран вели переговоры о совместной деятельности и, прежде всего, о разработке месторождения Южный Парс, крупнейшего газового месторождения в мире: Катар предлагал Ирану вести добычу на иранской части этого месторождения, но направлять газ на сжижение на свои заводы.

«В суннитском мире взаимодействие с шиитской стороной, с Ираном, крайне негативно воспринималось, — рассуждает Юшков. — По сути, Саудовская Аравия воюет с Ираном на территории Йемена, Сирии. Они разные группы поддерживают против друг друга. Я думаю, что основной причиной разрыва отношений Саудовской Аравии и ее сторонников с Катаром являются все-таки противоречия с Катаром по вот этим вопросам: кого поддерживать по сирийской тематике, как разделить Сирию, устанавливать там мирный процесс или не устанавливать».

Если же эта конфронтация будет нарастать, если Катар и Саудовская Аравия не погасят этот конфликт, то стороны будут работать над тем, чтобы подрывать стабильность во внутренней политике друг друга, подчеркивает ведущий аналитик ФНЭБ. Катар может спонсировать какие-то этнические, религиозные меньшинства в Саудовской Аравии. К примеру, поддерживать шиитские группы, которые проживают на территории основных саудовских месторождений нефти. Далее если на этих территориях будут происходить восстания, прекратится добыча нефти, то это может перейти в энергетический кризис мирового масштаба.

По мнению эксперта, поэтому все боятся подобных радикальный сценариев, трейдеры начинают скупать фьючерсы. Есть также страх относительно того, что, например, ситуация на Ближнем Востоке обострится, и будет перекрыт Ормузский пролив, через который проходит вся нефть этих стран.

Что касается соглашения «ОПЕК плюс» по сокращению объемов добычи черного золота, которое недавно было пролонгировано до конца марта 2018 года, то, с точки зрения аналитика, вполне вероятно, что венские договоренности в результате дипскандала вокруг Катара могут быть нарушены.

«Я думаю, что вполне возможно. Почему первые соглашения срывались, которые в Дохе еще хотели подписать? Почему сейчас так сложно тоже вели переговоры? Потому что нет доверия между партнерами друг к другу. Все ждут, что сосед будет нарушать квоты, нарушать свои обязательства. Тогда возникает вопрос, зачем мне сокращать объемы добычи, а сосед будет качать нефть и зарабатывать на этом? Нет доверия, а так как возникает такой открытый конфликт, как разрыв дипломатических отношений, то это только усугубляется, и растет вероятность того, что все перестанут придерживаться договоренностей. Вполне вероятно, что мы вернемся в ситуацию 2015 года, в ситуацию некой войны всех против всех на нефтяном рынке, когда каждый будет добывать по максимуму и зарабатывать на объемах, а не на возросшей цене», — заключил Игорь Юшков.

Напомним, что сегодня утром Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эту страну обвинили в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в ряде арабских стран. Саудовская Аравия и ряд дружественных ей государств приняли также ряд мер по ограничению взаимосвязей с Катаром. Например, Эр-Рияд сократил транспортные наземные и воздушные связи, ОАЭ дали катарским гражданам, в том числе дипломатам, всего 14 дней на то, чтобы покинуть территорию Эмиратов, Бахрейн закрыл воздушное пространство для Qatar Airways, а Арабская коалиция стран приостановила участие Катара в составе коалиции. В МИД Катара все обвинения отвергают и заявляют, что разрыв дипотношений — это неоправданная мера.