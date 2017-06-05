Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Запрет на розничную продажу алкогольных напитков в стеклянной таре будет введен на время проведения матчей Кубка конфедераций вблизи стадиона «Санкт-Петербург Арена» (известен ранее как «Зенит-Арена»). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания Северной столицы, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе городского парламента.

Владислав Краев ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Проект городского закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года» предусматривает запрет на розничную продажу алкогольных напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, в радиусе 2 километров от входа на стадион для посетителей. Запрет будет действовать за день до проведения матча Кубка конфедераций и в день его проведения.

Необходимость введения данного запрета обусловлена указом президента России об усилении мер безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Во время матчей «мундиаля» в следующем году будет действовать аналогичный запрет на продажу алкоголя «в стекле».

Как сообщает издание «Петербургский дневник», под ограничение на продажу алкоголя в стеклянной таре в дни матчей Кубка конфедераций попадут 128 магазинов на Васильевском острове, Петроградской стороне и в части Приморского района.

Одновременно в профильной комиссии Заксобрания 5 июня поддержан федеральный законопроект о делегировании органам исполнительной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя полномочий по определению территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольных напитков. В настоящее время этот вопрос относится к компетенции органов местного самоуправления, напомнили в пресс-службе городского парламента.

Матчи Кубка конфедераций пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года.