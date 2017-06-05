Москва, 5 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Утро сегодня, 5 июня, для сырьевого рынка выдалось энергичным, но к середине дня настроения инвесторов сменились на противоположные, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent к настоящему времени торгуется по $49,61 (-0,7%). Легкая нефть WTI стоит $47,39 (-0,6%) за баррель.

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«Рынок корректирует свои позиции после того, как история с разрывом дипломатических отношений теперь уже шести государств с Катаром не получила продолжения», — отметила эксперт.

«Впрочем, это костер может тлеть очень долго, раз в нем замешаны террористические группировки, а значит, это не последняя вспышка волатильности в черном золоте», — пояснила она.

«Сегодня утром стало известно о прерывании дипломатических отношений Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и ОАЭ с Катаром после появления подозрений, что на катарской территории идет процесс объединения ИГ и Аль-Каиды. Позже к сторонам присоединились Йемен, Ливия и Мальдивская республика», — напомнила Бодрова.

«Любой всплеск обострения геополитических отношений на Ближнем Востоке обычно отражается на сырьевых котировках, поскольку инвесторы опасаются перебоев с поставками черного золота», — подчеркнула эксперт.

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