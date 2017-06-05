Рига, 5 июня, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Департамент полиции и погранохраны Эстонии в пробном режиме введет временный контроль документов на внутренней границе ЕС между Эстонией и Латвией, сообщает портал Mixnews.lv, Делается это, чтобы протестировать возможности работы служб.

EU11055 Переход Айнажи-Икла, граница Латвии и Эстонии

По словам руководителя пограничного бюро Хелен Нейдер-Веэрме, 6 и 7 июня на сухопутной границе Эстонии и Латвии будут временно открыты четыре контрольно-пропускных пункта — в городе Валга, а также в Мыйзакюла, Вастсе-Рооза, Мурати и Икла. В приграничные районы будут направлены дополнительные патрули, которые будут вести выборочную проверку транспортных средств и документов, собирать информацию, касающуюся передвижения людей.

«6 и 7 июня всем пересекающим границу Эстонии и Латвии необходимо быть готовыми к возможным проверкам документов и транспортных средств. Тем, кто собирается пересечь границу Эстонии и Латвии, необходимо иметь при себе действующие документы. Водители транспортных средств также должны иметь при себе соответствующие документы на машину», — заявила Нейдер-Веэрме.

Напомним, после присоединения к единому Шенгенскому визовому пространству в 2007 году Эстония временно восстанавливала пограничный контроль дважды. В первый раз это было сделано в 2010 году на время встречи министров иностранных дел стран НАТО, второй раз — в 2014 году на время визита президента США Барака Обамы в Таллин.