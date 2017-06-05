Москва, 5 июня, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Рубль 5 июня вял и безынициативен. Дневные торги на Московской бирже проходят скучно и тихо, российская валюта движется без единого направления в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В рублевых парах не происходит ровным счетом ничего. «Быки» в российской валюте предпочли не ввязываться в утреннюю истерию в нефти и ничего не потеряли, потому что паника сдулась так же быстро, как и возникла», — отметила эксперт.

По ее словам, «спрос на рубли и валюту на внутреннем рынке ограниченный, новостной поток спокойный. Нет повода — нет и движений».

«Доллар США остается неподалеку от своего «заколдованного» уровня 56,50, но стоит признать, что «американец» понемногу отползает от него выше», — считает Бодрова.

«В глобальном смысле внутридневные легкие колебания ничего не значат, краткосрочный диапазон в паре доллар/рубль сохраняется в пределах 56,30−56,95 и является актуальным», — полагает эксперт.

Добавим, 5 июня доллар США стоит 56,68 рубля (+0,05%). Евро оценивается в 63,72 рубля (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 6 июня составляют 56,61 рубля за американскую валюту (понижен на 7 копеек) и 63,81 рубля за евро (повышен на 21 копейку).

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