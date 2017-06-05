Ярославль, 5 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Ярославским перевозчикам будет трудно соблюсти требование об экологическом стандарте «Евро-5» для маршрутных такси. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 сентября в городе в качестве маршрутных такси смогут работать только автобусы с двигателем стандарта «Евро-5» красного или белого цвета не старше 7 лет, оборудованные системой «Глонасс».

ИА REGNUM Маршрутное такси в Ярославле

«Это все тяжело будет сделать и очень затратно, тем более в такой короткий срок. Главное — это «Евро-5», все остальное подъемно. Перекрасить машину в красный цвет, поставить «хендс-фри» — это несложно. Автобусов с двигателями «Евро-5» производится мало, заводы не справятся. Кроме того, нам придется продать старые автобусы, но если все перевозчики попытаются их продать одновременно, произойдет перенасыщение рынка», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директор организации-перевозчика Александр Лысенко.

«У большинства перевозчиков в Ярославле автобусы новые, старше 2014 года вряд ли можно найти. Когда проводились конкурсы, про «Евро-5» никто не говорил. Сейчас нам надо будет продать почти новые машины и купить другие. Но где? Газели, которые производятся специально как маршрутные такси, имеют класс «Евро-4». «Евро-5» только у «Пежо» и «Мерседес». Выходит, придется поддерживать зарубежного производителя в ущерб импортному. ПАЗы производятся с «Евро-5», но за счет катализатора. Через 80 тысяч километров такой двигатель превращается в «Евро-4». Для маршрутного такси это 4 месяца. Мы не понимаем, зачем вводится это требование», сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель организации-перевозчика Михаил Климов.

Ярославские перевозчики пока не ставят вопрос о росте стоимости проезда в маршрутках, полагая, что этот вопрос нужно будет обсуждать совместно. В ярославском отделении организации предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» инициатива мэрии встретила критичное отношение.

«Почему мэрия предъявляет такие жесткие требования к частным перевозчикам, но не предъявляет их к городскому общественному транспорту? Почему там не вводят «Евро-5»? Это очень опасный прецедент вмешательства в рыночные отношения, а фактически — давления на конкурента и передела рынка перевозок. Кроме того, от принятия таких важных решений устранен представительный орган — муниципалитет. «Глонасс», униформа, видеонаблюдение — это все хорошо, но надо понимать, что за все это в конечном итоге заплатят пассажиры, ярославцы. Это неминуемо приведет к росту стоимости проезда в маршрутных такси», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ярославского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», депутат муниципалитета Ярославля Сергей Выржиковский.

По данным источников ИА REGNUM, ярославские перевозчики опасаются прихода в город конкурентов из столичного региона. Они могут занять маршруты, которые не смогут обслуживать ярославцы в связи с новыми требованиями властей.