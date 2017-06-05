Будапешт, 5 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу и Российской Федерацией нужно развивать прагматичное и взаимоуважительное сотрудничество. Об этом, как передает RT, заявил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Mailtoanton Флаги России и НАТО

«Мы (власти Венгрии) довольны тем, что за последнее время состоялось несколько заседаний Совета Россия-НАТО и считаем этот канал наиболее подходящим для диалога», — говорит он.

При этом Сийярто добавил, что «весь мир» только выиграет, если между РФ и НАТО будет налажено более рациональное и взаимоуважительное сотрудничество.

В начале июня 2017 г. президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну сообщил, что любой стране, вступившей в военный блок НАТО, сложно противостоять давлению со стороны США.

«Это (НАТО) внешнеполитический инструмент США, там нет союзников, там есть только вассалы, — сказал российский лидер. — Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США».

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