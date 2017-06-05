Канада, 5 июня, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В Канаде житель города Три Хиллз (провинция Альберта) стал знаменитым после того, как его супруга опубликовала в Facebook фото мужа, невозмутимо стригущего газон на фоне надвигающегося торнадо.

Facebook Cecilia Wessels

«Мой зверь косит траву с ветерком в волосах», — написала под фото Сесилия Весселс.

Инцидент произошел 2 июня. Девятилетняя дочь супружеской пары разбудила маму, сказав, что идет торнадо, а отец не собирается бросать стрижку газона.

Выйдя во двор, женщина получила от мужа ответ «все в порядке» и сделала снимок, опубликованный позже в соцсети, а затем попавшей в СМИ.

В интервью телеканалу CBC News Теунис Весселс сказал, что это на фото кажется, что торнадо близко, на самом деле он был далеко — вихрь прошел в двух километрах от дома.

«Ну, не то чтоб прям совсем далеко, но довольно далеко от нас», — заключает он.

Фото Сесилии перепостили около 3,5 тыс. человек. Уточняется, что никто из жителей города не пострадал, одна постройка получила незначительные повреждения.