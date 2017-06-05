Рига, 5 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Дочернее предприятие государственной компании Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) LDz Cargo в первом квартале 2017 года работало с оборотом в размере 69,284 млн евро, что на 14,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает LETA. Прибыль компании уменьшилась в 3,2 раза — до 2,641 млн евро, о чем свидетельствует ее финансовый отчет.

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Как отметили в руководстве предприятия, уменьшение оборота связано с общим сокращением грузооборота: «В первом квартале 2017 года фактические доходы от перевозки грузов были на 12,561 млн евро или 16,3% меньше, чем в первом квартале 2016 года».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным агентства Reuters, российские железные дороги отклоняют большинство заявок железнодорожных операторов на перевозку грузов в направлении латвийских портов. Агентство ссылается на нескольких человек, знакомых с ситуацией. По данным агентства, в марте и апреле РЖД начала отклонять поступающие заявки, но наибольшее количество отказов приходится на май. Источник в сфере логистики отметил, что сейчас «к транспортировке принимаются только 10% от запрашиваемых объемов».

В свою очередь директор отдела маркетинга Рижского свободного порта Эдгарс Суна подтвердил, что поток грузов из России с середины апреля снизился примерно в 2 раза. Один из источников в отрасли сказал, что сокращение объемов перевозок является «наказанием за газовую трубу». Речь идет об ответной реакции РФ на решение правительства Латвии не поддерживать проект Nord Stream 2.

«Все очень серьезно, и говорят, что надолго. Никто не знает, сколько такая ситуация продлится, и что с этим делать», — прокомментировал ситуацию Эдгарс Суна.

Напомним, в апреле министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что поддержка Nord Stream 2 является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам.