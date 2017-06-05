Барселона, Испания, 5 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. «После недавнего обострения кризиса в отношениях между Мадридом и Барселоной, когда всплыла информация о подготовке последней секретного закона о «мгновенном переходе» Каталонии от статуса автономии в составе Испании к статусу самостоятельного государства, заявление Пучдемонта следует признать конструктивным шагом, — считает корреспондент издания La Razón Хавьер Гальего. — Каталонский глава по-прежнему настроен делать все необходимое для проведения референдума, однако уже не звучат угрозы, что все решения будут приниматься в одностороннем порядке, что могло привести к большому конфликту».

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При этом корреспондент не исключает ситуации, что Карлес Пучдемонт собирается ехать в Мадрид лишь для того, чтобы подискутировать с Мариано Рахоем в зале заседаний Конгресса, а от радикальных действий не отказался, просто предпочитая не привлекать к ним внимания до поры до времени.

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«Кризис еще не преодолен. Каталонский лидер вполне может заявить, что не собирается спрашивать разрешения у центрального правительства на проведение плебисцита, а хочет лишь известить Мадрид о том, что референдум состоится», — размышляет автор, приходя к выводу, что, возможно, риторика сепаратистски настроенной автономии смягчилась после напоминания центром о возможности применения им в отношении Каталонии 155-й статьи Конституции, приостанавливающей действие автономного статуса и фактически вводящей режим внешнего управления территорией.