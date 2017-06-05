Вашингтон, 5 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп использовал теракты в Лондоне для того, чтобы разрекламировать свой запрет на въезд мусульман в США и в качестве аргумента во внутриполитических дискуссиях, пишет немецкий таблоид Bild.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Вместо того, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим, Трамп написал, что «запрет на въезд нам нужен, как дополнительная мера безопасности».

«Мы должны быть умными, внимательными и твёрдыми. Суды должны вернуть нам наши права», — пишет Трамп в первом сообщении по поводу теракта в Twitter.

Спустя несколько минут он заявил о солидарности с властями Великобритании и выразил готовность помочь Лондону. Однако первое сообщение Трампа вызвало критику за то, что он «хочет использовать теракт себе на пользу».

Трамп позволил себе выпад «против всех»: и против мэра Лондона Садика Хана. Следующим твиттом Трамп атаковал городского главу, написав, что «не менее семи убитых и 48 раненных в результате теракта, а мэр Лондона говорит, что нет причин для тревоги».

При этом Хан говорил о повышенном присутствии сил безопасности на территории города и призывал горожан не беспокоиться по этому поводу — Трамп же вырвал фразу из констекста. Также Трамп ответил тем, кто критикует свободное обращение оружия в ряде штатов США, написав, что «Вы заметили, что сейчас нет никаких дебатов по поводу оружия? Это потому, что они использовали ножи и грузовик!».

Прошелся глава государства и по «политкорректности», заявив, что политической корректности нужно положить конец ради защиты собственного населения: «Мы должны перестать быть политкорректными и приняться за дело обеспечения безопасности для нашего народа. Если мы не станем умнее, будет только хуже».

Мэр Лондона Салик Хан через своего пресс-секретаря заявил, что у него есть более важные дела, чем отвечать на твитты плохо информированного американского президента, а также упрекнул Трампа в том, что он намеренно выдернул слова Хана из контекста.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за террористическую атаку в центре британской столицы взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соответствующее обращение было опубликовано на официальном интернет-портале террористов.

Трое боевиков на автомобиле сначала протаранили группу пешеходов на тротуаре Лондонского моста, а затем, выйдя из машины в районе рынка Боро, стали нападать на прохожих с ножами. Всего в результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, состояние многих из них тяжелое.