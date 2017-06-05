Киев, 5 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Правительство Украины не может обеспечить социальные выплаты без кредитов от западных партнеров, заявил депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Мушак, передает 5 мая телеканал NewsOne.

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По его словам, Киев должен принять «непростые решения», иначе через три года пенсионная система полностью обанкротится. Это происходит на фоне экономического кризиса в государстве, который с 2014 года только усугубился.

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«Сейчас нужно просто признать, что государство — банкрот», — сказал депутат.

Напомним, после государственного переворота в 2014 году на Украине начался экономический кризис, усугубляющийся русофобской политикой новой власти, игнорирующей реальное экономическое и социальное состояние страны.

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Так, задолженность правительства перед банками уже превысила $25 млрд, из которых большая половина приходится на Национальный банк Украины. По мнению экспертов, этот долг для государства является неподъемным из-за огромных процентов, которые правительство уже не способно выплатить.