Ижевск, 5 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Причиной падежа птиц в личных подсобных хозяйствах Малопургинского района Удмуртии мог стать фарш индейки производства ООО «Евродон» (Ростовская область). Об этом заявил и.о. начальника главного управления ветеринарии республики Николай Хохряков.

NadineDoerle Индейка

«В ходе расследования было установлено, что владельцем личного подсобного хозяйства ранее был приобретен индюшиный фарш производства ООО «Евродон» Ростовской области, которая является неблагополучной по гриппу птиц», — цитирует главного ветеринара Udm-info. По его словам, это могло стать предварительной причиной заболевания.

Напомним, в Малопургинском районе Удмуртии распоряжением врио главы республики Александра Бречалова установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Заболевание выявлено на территории 24-х личных подсобных хозяйств в поселке Малая Пурга. По результатам исследований, проведенных ветеринарным институтом во Владимире, подтвердился высокопатогенный вирус птичьего гриппа (А подтип Н5). По информации Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии, всего пало 16 голов, убито 128, уничтожено 144 головы, изъято и уничтожено 101 инфицированное куриное яйцо. Материальный ущерб составил 58 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 мая Россельхознадзор РФ информировал, что зараженная птичьим гриппом индейка производства компании «Евродон» попала на прилавки магазинов в девяти российских регионах. В частности, в Кировской, Московской, Ростовской, Воронежской областях, в Удмуртии, Татарии, Башкирии, Краснодарском и Приморском крае. Ведомство установило, что распространение зараженной продукции за пределы Ростовской области произошло в конце апреля.

Позднее грипп птиц выявлен на территориях нескольких регионов Приволжского федерального округа.

В частности, заболевание птиц выявлено на ООО «Птицекомплекс Лаишевский» в Татарии. Карантин в республике действует и в настоящее время. Куры, субпродукты и яйца данного ООО, в числе прочего, реализовывались на муниципальные предприятия Казани и других городов Татарии, а также в торговые сети Республик Коми, Марий Эл и Башкирии.

С 15 мая карантин введен на территории поселка Суслонгер в Марий Эл, позднее ограничительные мероприятия стали действовать в поселке Дорожный республики.

22 мая карантин введен на территории поселка Красная Горка сельского поселения Красный Строитель в Челно-Вершинском районе Самарской области.

30 мая принято решение о введении карантина по высокопатогенному гриппу птиц на территории Большеболдинского района Нижегородской области.