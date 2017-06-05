Москва, 5 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в интервью РИА «Новости» объяснила отсутствие сведений о доходах мужа в декларации. Она призналась, что уже рассталась с мужчиной, за которого ранее собиралась выйти замуж.

Kremlin Депутат Наталья Поклонская

«У меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить, — говорит Поклонская. — Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет».

Депутат Госдумы РФ не уточнила причин расставания и не сообщила подробности о своем бывшем избраннике.

При этом Поклонская рассказала, что ранее позиционировала себя как замужнюю даму, чтобы пресечь попытки поклонников добиться ее расположения.

«Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться…, — отметила депутат. — Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья».

Бывший прокурор Крыма также объяснила, почему в ее декларации не указана машина. По ее словам, примерно два года назад она подарила транспортное средство своему отцу на день рождения.

Ранее ряд СМИ сообщил, что представители партии «Яблоко» обратились в прокуратуру с требованием проверить декларацию Поклонской.