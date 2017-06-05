Луганск, 5 июня, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Все военнослужащие были из 24-й бригады ВСУ. Солдаты самовольно покинули расположение военной части 3 июня, сказал Марочко.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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Напомним, в украинской армии регулярно случаются дезертирства солдат, а также травмирование военнослужащих из-за несоблюдения техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Так, ранее от разрыва гранаты при неосторожном обращении с ней погибли два солдата ВСУ.

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Также военнослужащие украинской армии вынуждены дезертировать и-за неудовлетворительных условий службы — постоянных конфликтов, неуставных взаимоотношений между солдатами и давления со стороны украинских националистов. Так, в 14-й бригаде ВСУ дезертировал один солдат из-за нападок со стороны радикалов.