Суздаль, Владимирская область, 5 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Суд обязал департамент здравоохранения Владимирской области выделить деньги на косметический ремонт Суздальской центральной районной больницы. В суд обратилась прокуратура. По итогам прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения, которые теперь предстоит исправить.

Регистратура33.рф ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница»

В ходе проверки прокуратура установила, что в больнице чуть ли не полная разруха. В хирургическом отделении не хватает стульев, а в терапевтическом — тумбочек. В целом, находится в плохом состоянии и требует замены почти вся мебель в больнице. К тому же, в педиатрическом отделении больницы нужен косметический ремонт: стены и потолки имеют дефекты, а в линолеуме — дырки. Кроме того, в больнице не соблюдался противопожарный режим.

«Суздальский межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями обязать учреждение здравоохранения провести косметический ремонт отделений, обеспечить больных мебелью в достаточном количестве и надлежащем состоянии, провести противопожарные мероприятия, а департамент здравоохранения администрации Владимирской области — выделить финансирование на указанные цели», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в 2024 году Суздаль отметит свое 1000-летие. Указ о праздновании подписал президент России Владимир Путин. К празднованию готовятся на федеральном уровне. Региональные власти ожидают большого финансирования, которое позволит не только привести в порядок памятники и туристические объекты, но даже отремонтировать все коммунальные системы.

В числе проблем, которые предстоит решить в ближайшие годы, — благоустройство города, модернизация системы ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры и гостиничного фонда, ремонт социальных объектов.