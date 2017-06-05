Луганск, 5 июня, 2017, 17:05 — ИА Регнум.

Торжественная церемония открытия ХI Международного фестиваля «Великое Русское Слово» состоится сегодня, 5 июня, в 18:00 в Ялте в киноконцертном комплексе «Юбилейный».

Gtrklnr.com Лидер Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий

"Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий по официальному приглашению председателя Совета министров республики Крым Сергея Аксенова и председателя Государственного Совета республики Крым Владимира Константинова примет участие в торжественной церемонии открытия ХI Международного фестиваля «Великое Русское Слово», — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

В состав делегации от ЛНР также вошли председатель Народного Совета республики Владимир Дегтяренко, председатель Федерации профсоюзов ЛНР, депутат Народного Совета Олег Акимов, начальник управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

С 2007 года в Крыму ежегодно проходит Международный фестиваль русской, славянской культуры «Великое Русское Слово», который стал гуманитарным проектом республики Крым. Цели и задачи фестиваля — развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

В рамках мероприятий фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в которых принимают крымские, украинские и российские деятели культуры, науки, образования, представители православного духовенства, общественно-политических организаций.