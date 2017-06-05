Санкт-Петербург, 5 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В ходе Петербургского международного экономического форума Внешэкономбанк и госкорпорация «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились рассмотреть возможность участия ВЭБа в реализуемом Росатомом проекте по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР (МЦИ МБИР).

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«Интерес Внешэкономбанка к созданию до 2022 года Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР означает, что один из ключевых проектов Росатома имеет большой потенциал для развития, — отметил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Стратегия ВЭБ подразумевает, что госкорпорация поддерживает наиболее инновационные и прорывные проекты опережающего развития, способные вывести Россию на лидирующие позиции в определенных областях. Создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет».

«При помощи реактора создаваемого центра на быстрых нейтронах учёные-атомщики смогут испытывать теплоносители и топливо для реакторов, следующего, 4-го поколения построенных на принципах замыкания ядерного топливного цикла. Учитывая передовой опыт России в области эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, Чехия, Южная Корея, ЮАР и США уже подписали меморандум о взаимопонимании в качестве партнёров, ожидается присоединение Франции и КНР, возможно участие ещё одной страны-разработчика атомных технологий, Японии, а также восточноевропейских Словакии, Венгрии, Польши и богатого месторождениями природного урана Казахстана», — пояснил он.

Справка. Многоцелевой высокопоточный исследовательский реактор на быстрых нейтронах с уникальными потребительскими свойствами призван решить следующие задачи: проведение реакторных и послереакторных исследований по технологиям Поколения IV, отработка технологий замыкания ядерного топливного цикла, производство электроэнергии и тепла в энергодефицитном регионе, организация на реакторе бор-нейтрон-захватной терапии и нейтроноактивационного анализа, отработка новых технологий производства радиоизотопов и др.