Ярославль, 5 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Настоятель храма иконы Владимирской Божьей Матери в Ярославле Леонид Ковенков намерен вернуться в церковь, из которой его выселили судебные приставы. Об этом он сам рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае судебные приставы выселили из здания приход Российской православной автономной церкви (РПАЦ), который пользовался ей на основании договора бессрочной безвозмездной аренды с начала 1990-х годов. Арбитражный суд Ярославской области постановил выселить религиозную организацию, так как Росимущество в 2016 году разорвало с ней договор аренды на храм. Однако настоятель подал жалобу в арбитражный суд Волго-Вятского округа.

УФССП по ЯО Владимирская церковь

«Суд принял к рассмотрению нашу жалобу и вынес определение о приостановлении исполнительных действий по этому делу. Иначе говоря, приставы поторопились. Сейчас я получу официальную бумагу и планирую вновь занять церковь. Если приставы не отдадут добровольно ключи, буду вскрывать замки и пользоваться храмом на законных основаниях до момента вынесения решения по существу. Суд первой инстанции проходил с нарушениями, в частности, не сохранилось протокола судебного заседания. Но основании этого решение суда первой инстанции может быть отменено», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель Владимирского храма, священник РПАЦ Леонид Ковенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после расторжении договора аренды с приходом РПАЦ, Росимущество передало храм в пользовании Ярославской епархии Русской православной церкви. Леонид Ковенков полагает, что именно в ее интересах и действуют чиновники и приставы. Также настоятель говорит, что лишение автономной церкви собственного храма в Ярославле может спровоцировать социальный взрыв.

«Мои прихожане, а это около 30 человек, говорят, что готовы выйти на площади, митинговать, но я удерживаю их от этого, буду действовать в рамках закона. Меня поливают грязью в СМИ, представляют каким-то бандитом в глазах общественности. Но у нас такая же религиозная организация, как и РПЦ, есть все документы. Росимущество расторгло договор через две недели после смерти прежнего настоятеля, отца Николая Кобычева. Мы дважды подавали заявку на заключение нового договора, но нам отказали. Однако мы будем добиваться заключения договора», — рассказал Леонид Ковенков.

Российская православная автономная церковь возникла в 1990-х годах, первоначально подчинялась Русской православной церкви за границей, в ее составе действует около 90 приходов. Русская православная церковь считает последователей РПАЦ раскольниками. Леонид Ковенков ранее являлся священником РПЦ, однако был лишен сана.