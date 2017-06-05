Ростов-на-Дону, 5 июня, 2017, 14:47 — ИА Регнум.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону оставил под стражей бывшего руководителя МУП специализированных коммунальных услуг города-миллионника Олега Скрипку. Главный фигурант кладбищенского скандала, подозреваемый в наживе на покойниках, останется в следственном изоляторе до 25 июля, сообщают интернет-издания 5 июня.

Ричардс, Уильям Трост. Кладбище. 1861

Напомним, что вместе с главой МУПа под статью Уголовного кодекса РФ попал его подельник — начальник участка по погребению.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной кладбищенский скандал разгорелся в южной столице в мае 2017 года. Руководство МУП специализированных коммунальных услуг уличили во взяточничестве. Как полагают следователи, директор предприятия требовал от бизнесмена деньги за своевременную кремацию покойников. В ином случае этот процесс мог затянуться на несколько дней.

Известно, что руководитель МУПа за это время успел получить более 500 тыс. рублей.

Ещё в 2014 году антимонопольщики признали МУП «Специализированных коммунальных услуг» виновным в злоупотреблении доминирующим положением. Единственный в областном центре крематорий завышал цены на услуги минимум вдвое. Этот кладбищенский скандал получил продолжение в 2015 году. Тогда было заведено дело о злоупотреблении полномочиями экс-директором МУПа. Ему инкриминировалось также незаконные похороны.

В Ростове-на-Дону расположено одно из крупнейших захоронений Европы — Северное кладбище, которое уже несколько лет как исчерпало свой ресурс. При этом горожане услугами крематория пользуются неохотно.

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