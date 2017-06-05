Тбилиси, 5 июня, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Происшедшее во всех отношениях оказалось большим ударом для престижа страны, но в создавшейся ситуации от эмоциональных заявлений и оценок лучше воздержаться, заявил грузинский эксперт Мамука Арешидзе в интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») под заголовком «Правительству придется пройти по волосяному мосту».

Tatur.ua Флаг Грузии

«За последние 10−12 лет Грузия стала страной, в которой из-за политических убеждений находили убежище граждане 10−12 государств, кроме стран Ближнего Востока, в том числе и наши соседи. Эти люди живут почти по всей Грузии. Когда иностранные граждане воспринимают Грузию островком свободы в регионе, мы не должны допускать, чтобы кто-то засомневался в этом», — подчеркнул Арешидзе, развивая тему похищения и выдачи властям Азербайджана азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли.

Он призвал правоохранительные органы тщательно расследовать это дело, и если выяснится, что операцию провернули азербайджанские спецслужбы без согласования с грузинской стороной, то дело перерастет в международный скандал.

В то, что в похищении Мухтарли могли участвовать грузинские спецслужбы, на что усиленно намекают адвокаты журналиста, Мамука Арешидзе не верит и поясняет, что в этом случае правоохранительные органы вначале задержали бы Афгана Мухтарли, так, как это было сделано в отношении одного из руководителей колледжа имени Демиреля, и провели бы судебный процесс, где азербайджанского журналиста либо оправдали бы, либо осудили.

«Тот, кто это задумал и осуществил, явно хотел дискредитировать наше правительство. Если это сделало правительство, получается, что правительство Грузии пытается дискредитировать самого себя?! Я это исключаю», — подчеркнул Арешидзе.