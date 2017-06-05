Москва, 5 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook заявила, что разочарована отказом журналиста из Финляндии приехать в Чечню и изучить реальную ситуацию с правами ЛГБТ в этом российском регионе.

Guide-apple.ru Ловля Покемонов

По ее словам, журналист, который ранее приходил в МИД РФ, чтобы найти «политическую подоплеку» темы «чеченских геев», передумал ехать. Об этом, уточнила Захарова, он и начальник международной редакции Yle написали в соцсетях.

«Со мной он общался преисполненный решимости и творческого задора. И я ему верю — он действительно хотел и был готов поехать. Но ему запретила редакция, а он и сдался», — написала Захарова.

Она пояснила, что финское издание мотивировало свой отказ «нежеланием идти на поводу у властей». Дипломат ответила изданию, что во-первых, в Чечню самостоятельно финский журналист и не собирался до приглашения МИД РФ.

Во-вторых, за поиском ответов на свои вопросы он пришел именно к официальным властям. Когда же в дипломатическом ведомстве ему предложили «вместо политизации темы поработать «на земле», редакция сразу начала говорить о «неуместности вовлечения властей».

«Одним словом, ловля покемонов западными журналистами продолжается. Но я уверена, когда-нибудь им станет брезгливо выдавать это за журналистику и они вернуться к настоящей беспристрастной работе», — заявила Захарова.