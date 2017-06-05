Москва, 5 июня, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Информация о возможных провокациях с использованием химического оружия в Сирии, заблаговременно размещенная в СМИ, позволила избежать таких инцидентов. Вместе с тем, угроза таких провокаций по-прежнему сохраняется, заявил 5 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Он пояснил, что именно с подачи России была неоднократно опубликована информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ в Сирии. По словам Пескова, «ее опубличивание, скорее всего, помогло избежать таких провокаций».

Представитель Кремля напомнил, что запасы химоружия, находившиеся в распоряжении Дамаска, были в полной мере ликвидированы несколько лет назад. Этот факт подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

Однако не раз подчеркивалось, что инциденты с использованием отравляющих веществ происходили в Ираке. Следовательно, химоружие может находиться в руках террористов, отметил Песков.

Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин заявил, что президент Сирии Башар Асад не применял химоружия, в чем его пытаются обвинить. На самом деле имела место провокация.

Кроме того, отметил глава государства, в распоряжении российских спецслужб появилась информация о том, что в регионах Сирии, включая окрестности Дамаска, собираются повторить тот же провокационный сценарий.

«Мы предали эту информацию гласности. Слава богу, у тех, кто планировал эту акцию, вовремя хватило ума этого не делать», — отметил он.