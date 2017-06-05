Доха, 5 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. «По статистике, Катар является не очень серьезным производителем нефти в отличие от газа и занимает позицию между восьмой и девятой в списке производителей ОПЕК. Поэтому на нефтяном рынке это несущественно отразится, если только не начнутся военные действия между организациями ОПЕК, что трудно себе представить. А вот если Катар начнет раскачивать ситуацию с газом, то мало не покажется, поскольку именно газовые объемы экспорта Катара существенны», — отметил эксперт.

Francisco Anzola Доха, столица Катара

По его словам, мощь Катара на рынке газа существенно выше, чем на нефтяном рынке, за счет объемов производства газа. Поэтому Доха может влиять, по крайней мере, на ценообразование газа.

Ранее ИА REGNUM передавало, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке террористических организаций и дестабилизации внутренней ситуации в ряде арабских стран. Кроме того, Саудовская Аравия уменьшила транспортные наземные и воздушные связи с Катаром, а в ОАЭ объявили, что у катарских граждан, в том числе дипломатов, есть 14 дней на то, чтобы покинуть территорию Эмиратов. Были применены и другие меры против Катара, например, Бахрейн закрыл воздушное пространство для Qatar Airways, а Арабская коалиция стран, участвующих в вооруженном конфликте на территории Йемена, приостановила участие Катара в составе коалиции. В МИД Катара все обвинения отвергают и заявляют, что разрыв дипотношений — это неоправданная мера.

На этих новостях мировые цены на нефть стали расти. Так, сегодня утром стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,42% — до $50,66 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,43%, до $48,34 за баррель.

«Сегодня трейдеры традиционно отыгрывают любые новости, а поскольку скандальщик у всех на слуху, то они пытаются на этом заработать», — прокомментировал ситуацию Листовский.

Напомним также, что Катар входит в пятерку стран мира по объемам добычи газа. Так, за последние три года эта страна добыла 177 млрд кубометров голубого топлива только с месторождения Южный Парс. В целом катарская газовая промышленность обладает большим потенциалом, в совокупности производя более 180 млрд кубометров газа (по данным BP Statistical Review of World Energy 2016).

Дело в том, что прямое участие государства в строительстве газовой индустрии, централизация производства и иностранные инвестиции способствовали быстрому и целенаправленному развитию газовой отрасли в стране. За последние 20 лет эмират сумел достичь значительных показателей по добыче газа и производству СПГ и вышел почти с нулевого уровня на лидирующие показатели в мире, отмечали ранее эксперты газовой отрасли. Более того, Катар сотрудничает с крупнейшими иностранными компаниями. Это позволяет ему использовать и развивать в сфере сжижения газа новейшие технологии, которые обеспечивают бесспорное лидерство в этом виде торговли.