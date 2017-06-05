Москва, 5 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Российская Федерация не вмешивается в политику арабских стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы (власти РФ) в эти решения не вмешиваемся, — говорит дипломат. — Хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но заверяю вас — это не так. И президент РФ на Петербургском форуме и затем в интервью NBC подробно об этом говорил, я не буду повторяться. Скажу лишь то, что мы убеждены любые противоречия могут иметь место».

При этом Лавров добавил, что Россия никогда не радовалась тем трудностям, которые возникают в отношениях между другими странами.

«Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми», — заявил глава МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы разорвали дипотношения с Катаром. Причиной такого решения была объявлена «дестабилизирующая роль» Дохи в регионе и поддержка эмиратом экстремистской идеологии и группировок.

Читайте также: Турция готова помочь Катару наладить отношения с арабскими государствами

Читайте также: Песков выразил надежду на мирное решение ситуации с Катаром