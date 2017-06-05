Каракас, 5 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы заявил, что боевики оппозиции во время протестных акций находятся под воздействием того же наркотического средства, которое используют террористы в Сирии и Ираке, сообщает канал HispanTV.

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Они используют некоторые медпрепараты, которые также были использованы и используются террористической группой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (…) Каптагон — очень мощным наркотик», — заявил 4 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро, в своей еженедельной программе по национальному телевидению Венесуэлы.

В связи с этим он сослался на страшный инцидент с участием оппозиционных демонстрантов, который закончился ожогами и смертью случайного человека, не участвовавшего в протестах, когда протестующие попытались поджечь полицейский мотоцикл.

По словам президента, препарат «доставляется» ультраправым демонстрантам, которые под его влиянием становятся жестокими и совершают действия террористической направленности «в состоянии эйфории и перевозбуждения».

В недавнем докладе, опубликованном на веб-сайте Matrizur, говорится, что тысячи таблеток каптагона поставляются с европейского континента членам вооруженных групп в Венесуэле через границу с Колумбией.

Канал также сообщает, что психотропный препарат каптагон производится с 2011 года в специальных лабораториях Организации Североатлантического договора (НАТО) в Болгарии, однако, в настоящее время существуют лаборатории, производящие этот наркотик и психостимулятор в районах, контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, в таких странах, как Сирия и Ирак.

Каптагон или фенетиллин, в США известный как декседрин, из группы группы психостимуляторов типа амфетамина, стимулирует умственную деятельность, снимает чувство усталости и сонливости, повышает способность к концентрации внимания, часто вызывает эйфорию и подавляет чувство голода. Однако данный психостимулятор может привести к нарушению функции сердечно-сосудистой системы.

Передозировка каптагона способна вызвать резкое падение артериального давления и смерть. Стимуляторный психоз — одно из наиболее опасных осложнений при употреблении наркотика — может проявляться в виде галлюцинаций и бреда преследования.

Напомним, с начала акций протеста в апреле оппозиционно настроенные демонстранты не раз были замечены в противоправном поведении и агрессивных действиях по отношению к полицейским, активистам, выступающим на стороне правительства, а также к не участвующим в протестах людям.