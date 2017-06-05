Диверсия или ошибка? В Севастополе появились перевернутые флаги РФ
Севастополь, 5 июня, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В Севастополе ко Дню России, отмечаемому 12 июня, власти города разместили 30 билбордов, на которых изображен искаженный флаг РФ.
Первыми на ошибку обратили внимание пользователи соцсетей.
«Диверсия? Вредительство? Или банальная некомпетентность членов правительства Севастополя? Если умышленно накосячили «креативные» дизайнеры, но кто-то должен был проконтролировать перед печатью? И на контурной карте, безграмотно размещенной на таком же красном фоне, напрочь отсутствует Крым — вероятно, чтобы не обидеть несогласных с нашим возвращением домой. И эти «шедевры» красуются уже по всему городу. Позорище!» — пишут на своих страницах севастопольцы.
Вице-губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по данному факту проводится служебное расследование.
«Сейчас мы проводим расследование, кто разработал, кто согласовал данный макет. Это ошибка несет неприятный осадок в канун государственного праздника. По итогам служебного расследования к виновному будут приняты меры, сейчас наша главная задача, чтобы вместо некорректных баннеров с большой опечаткой были повешены те баннеры, которые должны поздравлять жителей и гостей города с Днем России», — сказал Гладков изданию «ФедералПресс».
Отметим, это уже не первый подобный случай за последнее время. В мае этого года жители Сыктывкара обнаружили на улицах баннеры с перевернутым российским флагом. Также в преддверии праздников ошиблись и в Удмуртии — жители города Глазова обнаружили перевернутые российские флаги на нескольких местных учреждениях.