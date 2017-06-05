Севастополь, 5 июня, 2017, 14:27 — ИА Регнум. В Севастополе ко Дню России, отмечаемому 12 июня, власти города разместили 30 билбордов, на которых изображен искаженный флаг РФ.

Primechaniya.ru Баннеры к 12 июня в Севастополе

Первыми на ошибку обратили внимание пользователи соцсетей.

«Диверсия? Вредительство? Или банальная некомпетентность членов правительства Севастополя? Если умышленно накосячили «креативные» дизайнеры, но кто-то должен был проконтролировать перед печатью? И на контурной карте, безграмотно размещенной на таком же красном фоне, напрочь отсутствует Крым — вероятно, чтобы не обидеть несогласных с нашим возвращением домой. И эти «шедевры» красуются уже по всему городу. Позорище!» — пишут на своих страницах севастопольцы.

Вице-губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по данному факту проводится служебное расследование.

«Сейчас мы проводим расследование, кто разработал, кто согласовал данный макет. Это ошибка несет неприятный осадок в канун государственного праздника. По итогам служебного расследования к виновному будут приняты меры, сейчас наша главная задача, чтобы вместо некорректных баннеров с большой опечаткой были повешены те баннеры, которые должны поздравлять жителей и гостей города с Днем России», — сказал Гладков изданию «ФедералПресс».

Отметим, это уже не первый подобный случай за последнее время. В мае этого года жители Сыктывкара обнаружили на улицах баннеры с перевернутым российским флагом. Также в преддверии праздников ошиблись и в Удмуртии — жители города Глазова обнаружили перевернутые российские флаги на нескольких местных учреждениях.